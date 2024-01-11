https://ria.ru/20240111/solomin-1920767117.html

Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой

Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой - РИА Новости, 11.01.2024

Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой

Уход из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина стал огромной утратой для всей страны, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:39

2024-01-11T16:39

2024-01-11T16:39

культура

юрий соломин

умер юрий соломин

малый театр

ольга любимова

москва

новости культуры

театр

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уход из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина стал огромной утратой для всей страны, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. "Ушел из жизни выдающийся актер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Артист, который может сыграть все, – так говорили многие про Юрия Мефодьевича... В своей работе Юрий Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского театра. Как педагог он воспитал многие поколения талантливых артистов. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Мефодьевича. Это огромная утрата для всей страны", - написала министр.Любимова отметила, что яркие, незабываемые актерские и режиссерские работы Соломина завоевали признание коллег и искреннюю любовь миллионов зрителей. Она отметила великолепное исполнение роли капитана Кольцова в картине "Адъютант его превосходительства", а также роли артиста в его родном Малом театре. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий соломин, умер юрий соломин, малый театр, ольга любимова, москва, новости культуры, театр