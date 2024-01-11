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Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой - РИА Новости, 11.01.2024
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Культура
 
16:39 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/solomin-1920767117.html
Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой
Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой - РИА Новости, 11.01.2024
Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой
Уход из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина стал огромной утратой для всей страны, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:39
2024-01-11T16:39
культура
юрий соломин
умер юрий соломин
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ольга любимова
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уход из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина стал огромной утратой для всей страны, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. "Ушел из жизни выдающийся актер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Артист, который может сыграть все, – так говорили многие про Юрия Мефодьевича... В своей работе Юрий Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского театра. Как педагог он воспитал многие поколения талантливых артистов. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Мефодьевича. Это огромная утрата для всей страны", - написала министр.Любимова отметила, что яркие, незабываемые актерские и режиссерские работы Соломина завоевали признание коллег и искреннюю любовь миллионов зрителей. Она отметила великолепное исполнение роли капитана Кольцова в картине "Адъютант его превосходительства", а также роли артиста в его родном Малом театре. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html
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юрий соломин, умер юрий соломин, малый театр, ольга любимова, москва, новости культуры, театр
Культура, Юрий Соломин, Умер Юрий Соломин, Малый театр, Ольга Любимова, Москва, Новости культуры, Театр
Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой

Любимова назвала смерть Юрия Соломина огромной утратой для всей страны

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЮрий Соломин
Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Юрий Соломин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Уход из жизни народного артиста СССР Юрия Соломина стал огромной утратой для всей страны, заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.
Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. Прощание с ним пройдет в Малом театре 15 января, после артиста похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.
Народный артист РСФСР Юрий Мефодьевич Соломин в сцене из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
13:31
"Ушел из жизни выдающийся актер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин. Артист, который может сыграть все, – так говорили многие про Юрия Мефодьевича... В своей работе Юрий Соломин всегда стремился продолжать великие традиции русского театра. Как педагог он воспитал многие поколения талантливых артистов. Выражаю глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Юрия Мефодьевича. Это огромная утрата для всей страны", - написала министр.
Любимова отметила, что яркие, незабываемые актерские и режиссерские работы Соломина завоевали признание коллег и искреннюю любовь миллионов зрителей. Она отметила великолепное исполнение роли капитана Кольцова в картине "Адъютант его превосходительства", а также роли артиста в его родном Малом театре.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Биография Юрия Соломина
13:39
 
КультураЮрий СоломинУмер Юрий СоломинМалый театрОльга ЛюбимоваМоскваНовости культурыТеатр
 
 
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