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Губернатор Осипов назвал Соломина великим забайкальцем
Губернатор Осипов назвал Соломина великим забайкальцем - РИА Новости, 11.01.2024
Губернатор Осипов назвал Соломина великим забайкальцем
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина и назвал... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:49
2024-01-11T14:49
2024-01-11T14:49
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умер юрий соломин
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ЧИТА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина и назвал его великим забайкальцем. Соломин, родившийся в 1935 году в Чите, скончался в четверг на 89-м году жизни. "Великий забайкалец, всенародно любимый актёр Юрий Мефодьевич Соломин ушёл от нас. Соболезную его родным и близким", - написал губернатор в своём Telegram-канале. По его словам, артист оставил после себя "созданную им прекрасную вселенную своего мира, своих ролей и людей, которые его любят, которых он сам воспитал и которые ему безмерно благодарны". Соломин с 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В феврале 2023 года стал почётным гражданином Забайкальского края, также награждён почётным знаком "Слава Читы" и медалью "Слава Читы".
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забайкальский край, юрий соломин, александр осипов, малый театр, ссср, чита, умер юрий соломин
Забайкальский край, Юрий Соломин, Александр Осипов, Малый театр, СССР, Чита, Умер Юрий Соломин
Губернатор Осипов назвал Соломина великим забайкальцем
Губернатор Осипов: Юрий Соломин великий забайкалец, всенародно любимый актер
ЧИТА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина и назвал его великим забайкальцем.
Соломин, родившийся в 1935 году в Чите, скончался в четверг на 89-м году жизни.
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«
"Великий забайкалец, всенародно любимый актёр Юрий Мефодьевич Соломин ушёл от нас. Соболезную его родным и близким", - написал губернатор в своём Telegram-канале.
По его словам, артист оставил после себя "созданную им прекрасную вселенную своего мира, своих ролей и людей, которые его любят, которых он сам воспитал и которые ему безмерно благодарны".
Соломин с 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В феврале 2023 года стал почётным гражданином Забайкальского края, также награждён почётным знаком "Слава Читы" и медалью "Слава Читы".
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