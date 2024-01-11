https://ria.ru/20240111/solomin-1920737127.html

Губернатор Осипов назвал Соломина великим забайкальцем

Губернатор Осипов назвал Соломина великим забайкальцем - РИА Новости, 11.01.2024

Губернатор Осипов назвал Соломина великим забайкальцем

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина и назвал... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:49

2024-01-11T14:49

2024-01-11T14:49

забайкальский край

юрий соломин

александр осипов

малый театр

ссср

чита

умер юрий соломин

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ЧИТА, 11 янв - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина и назвал его великим забайкальцем. Соломин, родившийся в 1935 году в Чите, скончался в четверг на 89-м году жизни. "Великий забайкалец, всенародно любимый актёр Юрий Мефодьевич Соломин ушёл от нас. Соболезную его родным и близким", - написал губернатор в своём Telegram-канале. По его словам, артист оставил после себя "созданную им прекрасную вселенную своего мира, своих ролей и людей, которые его любят, которых он сам воспитал и которые ему безмерно благодарны". Соломин с 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах. В феврале 2023 года стал почётным гражданином Забайкальского края, также награждён почётным знаком "Слава Читы" и медалью "Слава Читы".

https://ria.ru/20240111/solomin-1920726459.html

https://ria.ru/20240111/solomin-1920735004.html

забайкальский край

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чита

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