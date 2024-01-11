https://ria.ru/20240111/solomin-1920735004.html

Директор "Ленкома" назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой потерей

Директор "Ленкома" назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой потерей - РИА Новости, 11.01.2024

Директор "Ленкома" назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой потерей

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был "одним из последних могикан российского театра", сказал РИА Новости директор театра "Ленком Марка... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:43

2024-01-11T14:43

2024-01-11T14:50

культура

юрий соломин

марк варшавер

театр

малый театр

умер юрий соломин

москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был "одним из последних могикан российского театра", сказал РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Соломин скончался 11 января в возрасте 88 лет. "Горькую весть сегодня получил о кончине великого артиста, великого организатора театрального дела, великого руководителя уникального российского Малого театра", - сказал Варшавер. Он отметил, что Соломин сыграл на сцене огромное число ролей, многие из которых были посвящены русскому писателю Александру Островскому, "который фактически и стал основанием и главным центром великого Малого театра". "Конечно, все помнят и прекрасные роли, совершенно разные, посвященные разным эпохам и разным жанрам, созданные Соломиным в кино. Этого артиста знают и любят во всем Советском Союзе. Уход Юрия Мефодьевича – невосполнимая потеря. Будем помнить его вечно, сколько будем живы. Ушел один из последних могикан российского театра", - заключил Варшавер.

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий соломин, марк варшавер, театр, малый театр, умер юрий соломин, москва