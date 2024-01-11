https://ria.ru/20240111/solomin-1920735004.html
Директор "Ленкома" назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой потерей
Директор "Ленкома" назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой потерей - РИА Новости, 11.01.2024
Директор "Ленкома" назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой потерей
Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был "одним из последних могикан российского театра", сказал РИА Новости директор театра "Ленком Марка... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:43
2024-01-11T14:43
2024-01-11T14:50
культура
юрий соломин
марк варшавер
театр
малый театр
умер юрий соломин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597639479_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_c8926841bd3f6e484153aad41fcb31b2.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был "одним из последних могикан российского театра", сказал РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер. Соломин скончался 11 января в возрасте 88 лет. "Горькую весть сегодня получил о кончине великого артиста, великого организатора театрального дела, великого руководителя уникального российского Малого театра", - сказал Варшавер. Он отметил, что Соломин сыграл на сцене огромное число ролей, многие из которых были посвящены русскому писателю Александру Островскому, "который фактически и стал основанием и главным центром великого Малого театра". "Конечно, все помнят и прекрасные роли, совершенно разные, посвященные разным эпохам и разным жанрам, созданные Соломиным в кино. Этого артиста знают и любят во всем Советском Союзе. Уход Юрия Мефодьевича – невосполнимая потеря. Будем помнить его вечно, сколько будем живы. Ушел один из последних могикан российского театра", - заключил Варшавер.
https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html
https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597639479_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_2f46516e8bcbc0d67ec535884eb5852f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий соломин, марк варшавер, театр, малый театр, умер юрий соломин, москва
Культура, Юрий Соломин, Марк Варшавер, Театр, Малый театр, Умер Юрий Соломин, Москва
Директор "Ленкома" назвал смерть Юрия Соломина невосполнимой потерей
Марк Варшавер: Юрий Соломин был одним из последних могикан российского театра
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был "одним из последних могикан российского театра", сказал РИА Новости директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер.
Соломин скончался 11 января в возрасте 88 лет.
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
"Горькую весть сегодня получил о кончине великого артиста, великого организатора театрального дела, великого руководителя уникального российского Малого театра", - сказал Варшавер.
Он отметил, что Соломин сыграл на сцене огромное число ролей, многие из которых были посвящены русскому писателю Александру Островскому, "который фактически и стал основанием и главным центром великого Малого театра".
"Конечно, все помнят и прекрасные роли, совершенно разные, посвященные разным эпохам и разным жанрам, созданные Соломиным в кино. Этого артиста знают и любят во всем Советском Союзе. Уход Юрия Мефодьевича – невосполнимая потеря. Будем помнить его вечно, сколько будем живы. Ушел один из последних могикан российского театра", - заключил Варшавер.