https://ria.ru/20240111/solomin-1920731662.html

Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком

Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком - РИА Новости, 11.01.2024

Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком

Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был удивительным человеком невероятной доброты и порядочности, сказала РИА Новости народная артистка РФ... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:28

2024-01-11T14:28

2024-01-11T14:51

культура

малый театр

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был удивительным человеком невероятной доброты и порядочности, сказала РИА Новости народная артистка РФ Елена Цыплакова. Соломин умер в четверг на 89-м году жизни. "Юрий Мефодьевич удивительный был совершенно человек, невероятной такой доброты, порядочности, внимания к людям. Я с ним очень близко была знакома, когда снималась в "Школьном вальсе", он играл отца моей героини, а потом, когда я пришла в Малый театр, тоже. Но не очень плотное общение, так мы общались, и потом я приезжала", - сказала собеседница агентства. Актриса отметила, что Соломин был добрым, умным и теплым человеком. "От всей души - соболезнования близким, родным и Малому театру тоже", - добавила Цыплакова. Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

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чита

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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