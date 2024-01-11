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Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком - РИА Новости, 11.01.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:28 11.01.2024 (обновлено: 14:51 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/solomin-1920731662.html
Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком
Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком - РИА Новости, 11.01.2024
Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком
Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был удивительным человеком невероятной доброты и порядочности, сказала РИА Новости народная артистка РФ... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:28
2024-01-11T14:51
культура
малый театр
елена цыплакова
юрий соломин
театр
чита
умер юрий соломин
москва
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был удивительным человеком невероятной доброты и порядочности, сказала РИА Новости народная артистка РФ Елена Цыплакова. Соломин умер в четверг на 89-м году жизни. "Юрий Мефодьевич удивительный был совершенно человек, невероятной такой доброты, порядочности, внимания к людям. Я с ним очень близко была знакома, когда снималась в "Школьном вальсе", он играл отца моей героини, а потом, когда я пришла в Малый театр, тоже. Но не очень плотное общение, так мы общались, и потом я приезжала", - сказала собеседница агентства. Актриса отметила, что Соломин был добрым, умным и теплым человеком. "От всей души - соболезнования близким, родным и Малому театру тоже", - добавила Цыплакова. Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html
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Культура, Малый театр, Елена Цыплакова, Юрий Соломин, Театр, Чита, Умер Юрий Соломин, Москва
Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком

Цыплакова: Юрий Соломин был удивительным человеком, добрым и порядочным

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЮрий Соломин
Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был удивительным человеком невероятной доброты и порядочности, сказала РИА Новости народная артистка РФ Елена Цыплакова.
Соломин умер в четверг на 89-м году жизни.
Народный артист РСФСР Юрий Мефодьевич Соломин в сцене из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
13:31
"Юрий Мефодьевич удивительный был совершенно человек, невероятной такой доброты, порядочности, внимания к людям. Я с ним очень близко была знакома, когда снималась в "Школьном вальсе", он играл отца моей героини, а потом, когда я пришла в Малый театр, тоже. Но не очень плотное общение, так мы общались, и потом я приезжала", - сказала собеседница агентства.
Актриса отметила, что Соломин был добрым, умным и теплым человеком. "От всей души - соболезнования близким, родным и Малому театру тоже", - добавила Цыплакова.
Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Биография Юрия Соломина
13:39
 
КультураМалый театрЕлена ЦыплаковаЮрий СоломинТеатрЧитаУмер Юрий СоломинМосква
 
 
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