https://ria.ru/20240111/solomin-1920731662.html
Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком
Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком - РИА Новости, 11.01.2024
Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком
Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был удивительным человеком невероятной доброты и порядочности, сказала РИА Новости народная артистка РФ... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:28
2024-01-11T14:28
2024-01-11T14:51
культура
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елена цыплакова
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умер юрий соломин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был удивительным человеком невероятной доброты и порядочности, сказала РИА Новости народная артистка РФ Елена Цыплакова. Соломин умер в четверг на 89-м году жизни. "Юрий Мефодьевич удивительный был совершенно человек, невероятной такой доброты, порядочности, внимания к людям. Я с ним очень близко была знакома, когда снималась в "Школьном вальсе", он играл отца моей героини, а потом, когда я пришла в Малый театр, тоже. Но не очень плотное общение, так мы общались, и потом я приезжала", - сказала собеседница агентства. Актриса отметила, что Соломин был добрым, умным и теплым человеком. "От всей души - соболезнования близким, родным и Малому театру тоже", - добавила Цыплакова. Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малый театр, елена цыплакова, юрий соломин, театр, чита, умер юрий соломин, москва
Культура, Малый театр, Елена Цыплакова, Юрий Соломин, Театр, Чита, Умер Юрий Соломин, Москва
Цыплакова назвала Юрия Соломина удивительным человеком
Цыплакова: Юрий Соломин был удивительным человеком, добрым и порядочным
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин был удивительным человеком невероятной доброты и порядочности, сказала РИА Новости народная артистка РФ Елена Цыплакова.
Соломин умер в четверг на 89-м году жизни.
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
"Юрий Мефодьевич удивительный был совершенно человек, невероятной такой доброты, порядочности, внимания к людям. Я с ним очень близко была знакома, когда снималась в "Школьном вальсе", он играл отца моей героини, а потом, когда я пришла в Малый театр
, тоже. Но не очень плотное общение, так мы общались, и потом я приезжала", - сказала собеседница агентства.
Актриса отметила, что Соломин был добрым, умным и теплым человеком. "От всей души - соболезнования близким, родным и Малому театру тоже", - добавила Цыплакова.
Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите
. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.