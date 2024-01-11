https://ria.ru/20240111/solomin-1920726459.html
Прощание с Юрием Соломиным пройдет в Малом театре 15 января
Прощание с Юрием Соломиным пройдет в Малом театре 15 января - РИА Новости, 11.01.2024
Прощание с Юрием Соломиным пройдет в Малом театре 15 января
Прощание с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным пройдет на основной сцене театра 15 января, после его похоронят на Троекуровском... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:10
2024-01-11T14:10
2024-01-11T14:52
культура
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным пройдет на основной сцене театра 15 января, после его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова. Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет. "В понедельник в 11 часов на основной сцене (Малого театра - ред.)", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что после прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище. Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщала, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html
https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, юрий соломин, малый театр, умер юрий соломин, москва
Культура, Театр, Юрий Соломин, Малый театр, Умер Юрий Соломин, Москва
Прощание с Юрием Соломиным пройдет в Малом театре 15 января
Прощание с Юрием Соломиным пройдет в Малом театре 15 января в 11 часов
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР, худруком Малого театра Юрием Соломиным пройдет на основной сцене театра 15 января, после его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила РИА Новости директор театра Тамара Михайлова.
Соломин умер в четверг в возрасте 88 лет.
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
"В понедельник в 11 часов на основной сцене (Малого театра - ред.)", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что после прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщала, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.