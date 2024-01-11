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В Малом театре смерть Юрия Соломина назвали трагедией - РИА Новости, 11.01.2024
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Культура
 
14:02 11.01.2024 (обновлено: 14:52 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/solomin-1920723721.html
В Малом театре смерть Юрия Соломина назвали трагедией
В Малом театре смерть Юрия Соломина назвали трагедией - РИА Новости, 11.01.2024
В Малом театре смерть Юрия Соломина назвали трагедией
Народная артистка России Людмила Полякова назвала уход из жизни народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина трагедией для театра, друзей и... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:02
2024-01-11T14:52
культура
юрий соломин
малый театр
людмила полякова
театр
умер юрий соломин
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народная артистка России Людмила Полякова назвала уход из жизни народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина трагедией для театра, друзей и учеников артиста. Соломин умер в четверг на 89-м году жизни. "Это мой ангел, мой друг, мой учитель. (Его смерть - ред.) - это несчастье. Будем сейчас выкарабкиваться из этого. Для Малого театра, для его друзей, его учеников это большое несчастье… Для нас это драма, трагедия", - сказала Полякова РИА Новости.Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html
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юрий соломин, малый театр, людмила полякова, театр, умер юрий соломин
Культура, Юрий Соломин, Малый театр, Людмила Полякова, Театр, Умер Юрий Соломин
В Малом театре смерть Юрия Соломина назвали трагедией

Народная артистка Полякова назвала смерть Соломина трагедией для Малого театра

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНародный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра России Юрий Соломин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народная артистка России Людмила Полякова назвала уход из жизни народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина трагедией для театра, друзей и учеников артиста.
Соломин умер в четверг на 89-м году жизни.
Народный артист РСФСР Юрий Мефодьевич Соломин в сцене из фильма Адъютант его превосходительства - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Герой не нашего времени. Умер Юрий Соломин
13:31
"Это мой ангел, мой друг, мой учитель. (Его смерть - ред.) - это несчастье. Будем сейчас выкарабкиваться из этого. Для Малого театра, для его друзей, его учеников это большое несчастье… Для нас это драма, трагедия", - сказала Полякова РИА Новости.
Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.
Народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра Юрий Соломин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Биография Юрия Соломина
13:39
 
КультураЮрий СоломинМалый театрЛюдмила ПоляковаТеатрУмер Юрий Соломин
 
 
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