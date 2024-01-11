https://ria.ru/20240111/solomin-1920723721.html

В Малом театре смерть Юрия Соломина назвали трагедией

В Малом театре смерть Юрия Соломина назвали трагедией - РИА Новости, 11.01.2024

В Малом театре смерть Юрия Соломина назвали трагедией

Народная артистка России Людмила Полякова назвала уход из жизни народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина трагедией для театра, друзей и... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:02

2024-01-11T14:02

2024-01-11T14:52

культура

юрий соломин

малый театр

людмила полякова

театр

умер юрий соломин

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Народная артистка России Людмила Полякова назвала уход из жизни народного артиста СССР, худрука Малого театра Юрия Соломина трагедией для театра, друзей и учеников артиста. Соломин умер в четверг на 89-м году жизни. "Это мой ангел, мой друг, мой учитель. (Его смерть - ред.) - это несчастье. Будем сейчас выкарабкиваться из этого. Для Малого театра, для его друзей, его учеников это большое несчастье… Для нас это драма, трагедия", - сказала Полякова РИА Новости.Соломина выписали из больницы 9 января. Он был госпитализирован с инсультом 6 ноября. Директор театра Тамара Михайлова 21 ноября сообщила, что его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии. В больнице он пробыл все новогодние праздники. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. С 1961 года преподавал в высшем театральном училище имени Щепкина, был профессором кафедры актерского мастерства. В качестве режиссера Соломин работал в Малом театре и на телевидении. Сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

юрий соломин, малый театр, людмила полякова, театр, умер юрий соломин