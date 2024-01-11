https://ria.ru/20240111/solomin-1920714300.html

Умер Юрий Соломин

Умер Юрий Соломин - РИА Новости, 11.01.2024

Умер Юрий Соломин

Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни, сообщили РИА Новости в дирекции Малого театра. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:22

2024-01-11T13:22

2024-01-11T14:43

культура

ссср

юрий соломин

умер юрий соломин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1907893005_0:105:3072:1833_1920x0_80_0_0_7521790c6fd3a92b93a8cdb1e0fc165c.jpg

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Народный артист СССР Юрий Соломин умер на 89-м году жизни, сообщили РИА Новости в дирекции Малого театра."Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня", — сказали агентству.Как сообщила РИА Новости директор Малого театра Тамара Михайлова, прощание состоится на основной сцене театра 15 января, церемония начнется в 11:00. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище.Шестого ноября Соломина госпитализировали с инсультом. Позднее его перевели из реанимации в обычную палату отделения неврологии, сообщалось, что состояние здоровья артиста улучшается. Два дня назад стало известно, что его выписали из больницы.Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите в семье профессиональных музыкантов. В 1957 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, где с 1961-го преподавал. В качестве режиссера работал в театре и на телевидении, сыграл почти в 60 фильмах и сериалах.В 1988 году Соломину присвоили звание народного артиста СССР, также он стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1971), Государственной премии России (2001). Был награжден орденом Дружбы народов (1985), орденом Почета (2010), являлся полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".В 2020 году ему присвоили звание Героя Труда Российской Федерации.Соломин также был удостоен орденов Японии — "За вклад в мировую культуру" (1993) и "Восходящего солнца" (2011), имел ордена Святого благоверного князя Даниила Московского и Преподобного Андрея Рублева I степени Русской православной церкви.Артист был лауреатом премии "Золотой Овен" (1996), Международной театральной премии Станиславского (2001), премии "Звезда театрала" (2010), премии ФСБ (2010).

https://ria.ru/20240111/solomin-1597916089.html

https://ria.ru/20240111/solomin-1907890779.html

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ссср, юрий соломин, умер юрий соломин