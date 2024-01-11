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Замглавы Барнаула задержали за взятку в два миллиона рублей

Замглавы Барнаула задержали за взятку в два миллиона рублей - РИА Новости, 11.01.2024

Замглавы Барнаула задержали за взятку в два миллиона рублей

Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству задержан за взятку в два миллиона рублей от бизнесмена, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:27

2024-01-11T10:27

2024-01-11T10:39

происшествия

барнаул

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы Барнаула по дорожному хозяйству задержан за взятку в два миллиона рублей от бизнесмена, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным следствия, в 2020 году подозреваемый через посредника получил взятку в два миллиона рублей от предпринимателя, оказывающего услуги пассажирских перевозок. Отмечается, что деньги предназначались за общее покровительство предприятиям бизнесмена, а также возможность беспрепятственно осуществлять пассажироперевозки по выбранным маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих автобусов. Силовиками проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого, он задержан. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте чиновника. Добавляется, что против предпринимателя ранее было возбуждено уголовное дело о даче взятки.

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Задержание замглавы Барнаула по дорожному хозяйству Задержание замглавы Барнаула по дорожному хозяйству 2024-01-11T10:27 true PT0M22S

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происшествия, барнаул, россия, следственный комитет россии (ск рф)