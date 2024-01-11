https://ria.ru/20240111/siriya-1920823597.html
Источник: на северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу
Источник: на северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 11.01.2024
Источник: на северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу
Американская база в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии была обстреляна четырьмя ракетами, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T22:09
2024-01-11T22:09
2024-01-11T22:09
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ДАМАСК, 11 янв - РИА Новости. Американская база в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии была обстреляна четырьмя ракетами, сообщил РИА Новости местный источник. "Взрывы прозвучали на базе в Эш-Шаддади после того, как она была обстреляна четырьмя ракетами, которые упали на ее территории", - сообщил источник. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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Источник: на северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу
В городе Эш-Шаддади на северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу