https://ria.ru/20240111/siriya-1920823597.html

Источник: на северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу

Источник: на северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу - РИА Новости, 11.01.2024

Источник: на северо-востоке Сирии обстреляли американскую базу

Американская база в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии была обстреляна четырьмя ракетами, сообщил РИА Новости местный источник. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T22:09

2024-01-11T22:09

2024-01-11T22:09

в мире

сирия

сша

ирак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/02/1919447366_1316:0:4957:2048_1920x0_80_0_0_8e5a22ea99908f2f47e7c4cdfa9d3b0b.jpg

ДАМАСК, 11 янв - РИА Новости. Американская база в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии была обстреляна четырьмя ракетами, сообщил РИА Новости местный источник. "Взрывы прозвучали на базе в Эш-Шаддади после того, как она была обстреляна четырьмя ракетами, которые упали на ее территории", - сообщил источник. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.

https://ria.ru/20231128/boeviki-1912481064.html

https://ria.ru/20240110/irak-1920625874.html

сирия

сша

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сша, ирак