https://ria.ru/20240111/sholts-1920756996.html
Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе с тракторами и вувузелами
Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе с тракторами и вувузелами - РИА Новости, 11.01.2024
Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе с тракторами и вувузелами
Недовольные планами правительства по сокращению субсидий фермеры встретили в четверг канцлера Германии Олафа Шольца в городе Котбусе традиционным пробегом... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:02
2024-01-11T16:02
2024-01-11T16:03
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олаф шольц
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Недовольные планами правительства по сокращению субсидий фермеры встретили в четверг канцлера Германии Олафа Шольца в городе Котбусе традиционным пробегом тракторов, а также звуками клаксонов и вувузел, сообщило издание Bild. В четверг Шольц принял участие в церемонии открытии железнодорожного предприятия компании Deutsche Bahn в Котбусе. "Клаксоны, трубы и вувузелы: оглушительный шум перед новым железнодорожным предприятием по выпуску ICE (немецкие скоростные поезда - ред.)", - пишет Bild. Накануне фермеры заявили об участии 500 тракторов в акции в Котбусе. С понедельника началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста. На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек.
https://ria.ru/20240109/germaniya-1920187827.html
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в мире, германия, олаф шольц
В мире, Германия, Олаф Шольц
Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе с тракторами и вувузелами
Недовольные фермеры встретили Шольца в Котбусе звуками клаксонов и вувузел
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Недовольные планами правительства по сокращению субсидий фермеры встретили в четверг канцлера Германии Олафа Шольца в городе Котбусе традиционным пробегом тракторов, а также звуками клаксонов и вувузел, сообщило издание Bild
.
В четверг Шольц принял участие в церемонии открытии железнодорожного предприятия компании Deutsche Bahn в Котбусе.
Шольцу осталось выбрать время для отставки
"Клаксоны, трубы и вувузелы: оглушительный шум перед новым железнодорожным предприятием по выпуску ICE (немецкие скоростные поезда - ред.)", - пишет Bild.
Накануне фермеры заявили об участии 500 тракторов в акции в Котбусе.
С понедельника началась неделя протестов немецких фермеров против планов правительства по отмене субсидий. О мерах по экономии бюджета немецкое правительство объявило в декабре. Предполагается отменить субсидии на дизельное топливо, что принесло бы казне 440 миллионов евро, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве - это сэкономит еще 480 миллионов. После этого фермеры начали акции протеста.
На прошлой неделе пресс-секретарь правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что вместо одномоментной отмены субсидий на дизельное топливо эти расходы будут сокращаться постепенно, а льготы по налогу на транспортные средства для лесного и сельского хозяйства и вовсе останутся в силе. Тем не менее, глава союза фермеров Йоахим Руквид
анонсировал недельную забастовку. В тот же день разгневанная толпа фермеров попыталась заблокировать прибытие парома, на котором находился вице-канцлер Роберт Хабек
.
Шольц вызвал гнев немцев одним элементом одежды