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Экс-депутат Рады заявил, что в Киеве могут убить бывшего генпрокурора - РИА Новости, 11.01.2024
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18:41 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/shokin-1920796535.html
Экс-депутат Рады заявил, что в Киеве могут убить бывшего генпрокурора
Экс-депутат Рады заявил, что в Киеве могут убить бывшего генпрокурора - РИА Новости, 11.01.2024
Экс-депутат Рады заявил, что в Киеве могут убить бывшего генпрокурора
Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач утверждает, что украинские власти рассматривают вопрос о физической ликвидации экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:41
2024-01-11T18:41
в мире
украина
виктор шокин
андрей деркач
верховная рада украины
сша
джо байден
хантер байден
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач утверждает, что украинские власти рассматривают вопрос о физической ликвидации экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за его якобы осведомленности о противозаконной деятельности президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена на Украине. "СБУ (Служба безопасности Украины -ред.) записала эти разговоры, где Шокин рассказывает Конгрессу (США - ред.) о реальных преступных деяниях Блинкена и Байдена, и то, что касается коррупции семьи Байдена. СБУ доложила (Владимиру - ред.) Зеленскому и (главе офиса Зеленского Андрею - ред.) Ермаку, что Шокин выходит из-под контроля... Сейчас рассматривается вопрос о ликвидации господина Шокина на территории Украины", - заявил Деркач, ссылаясь на сотрудников СБУ, в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х. По словам Деркача, Шокин фактически является заложником украинских властей. Ему запрещен выезд за пределы страны, а он сам находится под тотальным контролем со стороны СБУ. Деркач также заявил о передаче журналистке Манжанте стенограмм переговоров Шокина с представителями Конгресса США. Ранее Шокин написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
https://ria.ru/20240111/rada-1920748032.html
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в мире, украина, виктор шокин, андрей деркач, верховная рада украины, сша, джо байден, хантер байден
В мире, Украина, Виктор Шокин, Андрей Деркач, Верховная Рада Украины, США, Джо Байден, Хантер Байден
Экс-депутат Рады заявил, что в Киеве могут убить бывшего генпрокурора

Экс-депутат Рады: в Киеве рассматривают вопрос убийства экс-генпрокурора Шокина

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкВиктор Шокин
Виктор Шокин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Виктор Шокин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач утверждает, что украинские власти рассматривают вопрос о физической ликвидации экс-генпрокурора Виктора Шокина из-за его якобы осведомленности о противозаконной деятельности президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена на Украине.
"СБУ (Служба безопасности Украины -ред.) записала эти разговоры, где Шокин рассказывает Конгрессу (США - ред.) о реальных преступных деяниях Блинкена и Байдена, и то, что касается коррупции семьи Байдена. СБУ доложила (Владимиру - ред.) Зеленскому и (главе офиса Зеленского Андрею - ред.) Ермаку, что Шокин выходит из-под контроля... Сейчас рассматривается вопрос о ликвидации господина Шокина на территории Украины", - заявил Деркач, ссылаясь на сотрудников СБУ, в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х. По словам Деркача, Шокин фактически является заложником украинских властей. Ему запрещен выезд за пределы страны, а он сам находится под тотальным контролем со стороны СБУ.
Деркач также заявил о передаче журналистке Манжанте стенограмм переговоров Шокина с представителями Конгресса США.
Ранее Шокин написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщало, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада Украины согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
Бывший народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Экс-депутат Рады заявил, что на него готовили покушение из-за компромата
Вчера, 15:31
 
В миреУкраинаВиктор ШокинАндрей ДеркачВерховная Рада УкраиныСШАДжо БайденХантер Байден
 
 
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