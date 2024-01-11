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Певица Елена Север рассказала о главном ужасе украинской пропаганды - РИА Новости, 11.01.2024
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:13 11.01.2024 (обновлено: 08:57 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/sever-1920598886.html
Певица Елена Север рассказала о главном ужасе украинской пропаганды
Певица Елена Север рассказала о главном ужасе украинской пропаганды - РИА Новости, 11.01.2024
Певица Елена Север рассказала о главном ужасе украинской пропаганды
Певица Елена Север вместе с сыновьями — музыкантами Юрием и Владимиром Киселевыми побывала с благотворительной акцией в Луганске и Донецке, где пообщалась с... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T00:13
2024-01-11T08:57
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Елена Север вместе с сыновьями — музыкантами Юрием и Владимиром Киселевыми побывала с благотворительной акцией в Луганске и Донецке, где пообщалась с бойцами СВО, а также военнопленным из ВСУ, сообщает пресс-служба Русской Медиагруппы.По словам артистки, она присутствовала на допросе бойца ВСУ. На нем солдат рассказал об ужасах военной украинской пропаганды. &quot;Я много слышала о том, что военных ВСУ обманывают, но поприсутствовав на допросе, убедилась, что все рассказанное правда, — заявила Елена Север. — Очень больно было смотреть на пленного, который думал, что в российских войсках творятся зверства. И был просто поражен тому, что вся пропаганда украинских властей не соответствует действительности&quot;. Исполнительница добавила, что ей было жалко "простого мобилизованного парня", который попал "в мясорубку из-за амбиций других людей". Во время поездки в новые российские регионы артисты привезли гуманитарную помощь для отделения недоношенных детей городской клинической больницы № 3 Донецка, а также для мирных жителей и военных.
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донецк, луганск, знаменитости, новости шоу-бизнеса, сво, спецоперация
Шоубиз, Донецк, Луганск, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, СВО, Спецоперация
Певица Елена Север рассказала о главном ужасе украинской пропаганды

Пленный боец ВСУ рассказал Елене Север о главном ужасе украинской пропаганды

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПевица, телеведущая Елена Север на V церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства на Исторической сцене Большого театра в Москве
Певица, телеведущая Елена Север на V церемонии вручения Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в сфере классического искусства на Исторической сцене Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Елена Север вместе с сыновьями — музыкантами Юрием и Владимиром Киселевыми побывала с благотворительной акцией в Луганске и Донецке, где пообщалась с бойцами СВО, а также военнопленным из ВСУ, сообщает пресс-служба Русской Медиагруппы.
По словам артистки, она присутствовала на допросе бойца ВСУ. На нем солдат рассказал об ужасах военной украинской пропаганды.
«

"Я много слышала о том, что военных ВСУ обманывают, но поприсутствовав на допросе, убедилась, что все рассказанное правда, — заявила Елена Север. — Очень больно было смотреть на пленного, который думал, что в российских войсках творятся зверства. И был просто поражен тому, что вся пропаганда украинских властей не соответствует действительности".

Исполнительница добавила, что ей было жалко "простого мобилизованного парня", который попал "в мясорубку из-за амбиций других людей".
© Фото : из личного архива Елены СеверЕлена Север и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь медикам в Донецке
Елена Север и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь медикам в Донецке и Луганске - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : из личного архива Елены Север
Елена Север и ЮрКисс привезли гуманитарную помощь медикам в Донецке
Во время поездки в новые российские регионы артисты привезли гуманитарную помощь для отделения недоношенных детей городской клинической больницы № 3 Донецка, а также для мирных жителей и военных.
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