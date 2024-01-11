https://ria.ru/20240111/sever-1920598886.html

Певица Елена Север рассказала о главном ужасе украинской пропаганды

Певица Елена Север рассказала о главном ужасе украинской пропаганды - РИА Новости, 11.01.2024

Певица Елена Север рассказала о главном ужасе украинской пропаганды

Певица Елена Север вместе с сыновьями — музыкантами Юрием и Владимиром Киселевыми побывала с благотворительной акцией в Луганске и Донецке, где пообщалась с... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T00:13

2024-01-11T00:13

2024-01-11T08:57

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Певица Елена Север вместе с сыновьями — музыкантами Юрием и Владимиром Киселевыми побывала с благотворительной акцией в Луганске и Донецке, где пообщалась с бойцами СВО, а также военнопленным из ВСУ, сообщает пресс-служба Русской Медиагруппы.По словам артистки, она присутствовала на допросе бойца ВСУ. На нем солдат рассказал об ужасах военной украинской пропаганды. "Я много слышала о том, что военных ВСУ обманывают, но поприсутствовав на допросе, убедилась, что все рассказанное правда, — заявила Елена Север. — Очень больно было смотреть на пленного, который думал, что в российских войсках творятся зверства. И был просто поражен тому, что вся пропаганда украинских властей не соответствует действительности". Исполнительница добавила, что ей было жалко "простого мобилизованного парня", который попал "в мясорубку из-за амбиций других людей". Во время поездки в новые российские регионы артисты привезли гуманитарную помощь для отделения недоношенных детей городской клинической больницы № 3 Донецка, а также для мирных жителей и военных.

https://ria.ru/20231214/kontsert-1915873446.html

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донецк, луганск, знаменитости, новости шоу-бизнеса, сво, спецоперация