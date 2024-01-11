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Таможенники спасли котят сервала, которых пытались вывезти за границу - РИА Новости, 11.01.2024
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Хорошие новости
 
13:27 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/servaly-1920715242.html
Таможенники спасли котят сервала, которых пытались вывезти за границу
Таможенники спасли котят сервала, которых пытались вывезти за границу - РИА Новости, 11.01.2024
Таможенники спасли котят сервала, которых пытались вывезти за границу
Котят сервала пытались незаконно вывести из России, чтобы продать на черном рынке, сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:27
2024-01-11T13:27
хорошие новости
светлана радионова
россия
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
евразийский экономический союз
происшествия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Котят сервала пытались незаконно вывести из России, чтобы продать на черном рынке, сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова. "Вчера Федеральная таможенная служба сообщила нам о попытке незаконного вывоза котят редкого африканского сервала — хищник попадает под действие Конвенции СИТЕС. Вероятно, их хотели продать на "чёрном рынке", документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали. Какая судьба бы их ждала — предсказать невозможно", - написала она. По ее словам, котят осмотрели специалисты - им примерно два месяца, состояние удовлетворительное, с небольшими признаками истощения, напуганы. "В таком возрасте малыши ещё должны находиться с мамой, перенимать у неё манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания. Мы обратились в СОЗАР и специализированную организацию Парк львов "Земля Прайда", которые обеспечат котятам временное содержание и уход. Затем сервалы поедут в Липецкий зоопарк и останутся там, пока мы не найдём им постоянный дом", - добавила Радионова. На прикрепленном видео - два котенка: один более любопытный, второй сидит в глубине сумки и настороженно смотрит в камеру. Сервал подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, он занесен в Международную Красную книгу, для перемещения через таможенную границу ЕАЭС требуется специальное разрешение.
https://ria.ru/20240109/rosprirodnadzor-1920297586.html
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светлана радионова, россия, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), евразийский экономический союз, происшествия
Хорошие новости, Светлана Радионова, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Евразийский экономический союз, Происшествия
Таможенники спасли котят сервала, которых пытались вывезти за границу

В Росприроднадзоре рассказали о двух сервалах, которых уберегли от черного рынка

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКот сервал
Кот сервал - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Кот сервал. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Котят сервала пытались незаконно вывести из России, чтобы продать на черном рынке, сообщила в Telegram-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«
"Вчера Федеральная таможенная служба сообщила нам о попытке незаконного вывоза котят редкого африканского сервала — хищник попадает под действие Конвенции СИТЕС. Вероятно, их хотели продать на "чёрном рынке", документов на вывоз не было, мы сертификат для перемещения за границу не выдавали. Какая судьба бы их ждала — предсказать невозможно", - написала она.
По ее словам, котят осмотрели специалисты - им примерно два месяца, состояние удовлетворительное, с небольшими признаками истощения, напуганы.
"В таком возрасте малыши ещё должны находиться с мамой, перенимать у неё манеры поведения, обучаться необходимым навыкам выживания. Мы обратились в СОЗАР и специализированную организацию Парк львов "Земля Прайда", которые обеспечат котятам временное содержание и уход. Затем сервалы поедут в Липецкий зоопарк и останутся там, пока мы не найдём им постоянный дом", - добавила Радионова.
На прикрепленном видео - два котенка: один более любопытный, второй сидит в глубине сумки и настороженно смотрит в камеру.
Сервал подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Кроме того, он занесен в Международную Красную книгу, для перемещения через таможенную границу ЕАЭС требуется специальное разрешение.
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Хорошие новостиСветлана РадионоваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Евразийский экономический союзПроисшествия
 
 
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