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Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедникам России - РИА Новости, 11.01.2024
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13:44 11.01.2024 (обновлено: 15:45 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/sayt-1920719870.html
Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедникам России
Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедникам России - РИА Новости, 11.01.2024
Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедникам России
Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвященного деятельности заповедных территорий страны. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:44
2024-01-11T15:45
россия
владимир путин
общество
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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвященного деятельности заповедных территорий страны.Сегодня, 11 января, отмечают Всероссийский день заповедников и национальных парков. Глава государства поздравил с этим праздником всех причастных и сообщил о запуске специального сайта."У нас очень много накопилось и видео и фото материалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой", — отметил президент.Так, тринадцать процентов территории России, а это, по словам Путина, самая большая государственная территория в мире, находится под той или иной системой государственной защиты."Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся в течение многих десятилетий &lt;...&gt; Сайт — еще один шаг вперед? чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере", — пояснил российский лидер.Сайт nature.kremlin.ru размещен на президентском интернет-портале. Его посетители смогут не только увидеть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и поближе познакомиться с различными природоохранными территориями, узнать историю российских нацпарков и заповедников. Информация будет регулярно обновляться.На этом сайте также можно будет узнать о специальных президентских программах по защите животных. а именно амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и белухи.
https://ria.ru/20240105/natspark-1919802536.html
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РИА Новости
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедникам России

Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвященного заповедникам РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвященного деятельности заповедных территорий страны.
Сегодня, 11 января, отмечают Всероссийский день заповедников и национальных парков. Глава государства поздравил с этим праздником всех причастных и сообщил о запуске специального сайта.
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"У нас очень много накопилось и видео и фото материалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой", — отметил президент.
Так, тринадцать процентов территории России, а это, по словам Путина, самая большая государственная территория в мире, находится под той или иной системой государственной защиты.
"Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся в течение многих десятилетий <...> Сайт — еще один шаг вперед? чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере", — пояснил российский лидер.
Сайт nature.kremlin.ru размещен на президентском интернет-портале. Его посетители смогут не только увидеть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и поближе познакомиться с различными природоохранными территориями, узнать историю российских нацпарков и заповедников. Информация будет регулярно обновляться.
На этом сайте также можно будет узнать о специальных президентских программах по защите животных. а именно амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и белухи.
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