https://ria.ru/20240111/sayt-1920719870.html

Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедникам России

Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедникам России - РИА Новости, 11.01.2024

Путин объявил о запуске сайта, посвященного заповедникам России

Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвященного деятельности заповедных территорий страны. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:44

2024-01-11T13:44

2024-01-11T15:45

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918529895_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_3e3ec302d6745cd546fc1b6f4a0ba90d.jpg

ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин объявил о запуске сайта nature.kremlin.ru, посвященного деятельности заповедных территорий страны.Сегодня, 11 января, отмечают Всероссийский день заповедников и национальных парков. Глава государства поздравил с этим праздником всех причастных и сообщил о запуске специального сайта."У нас очень много накопилось и видео и фото материалов о деятельности и работе наших заповедных зон, заповедников. Это возможность людям, которые интересуются природой, познакомиться с их работой", — отметил президент.Так, тринадцать процентов территории России, а это, по словам Путина, самая большая государственная территория в мире, находится под той или иной системой государственной защиты."Наша работа в этом плане выведена в полном смысле этого слова на государственный уровень. Мы этим занимаемся в течение многих десятилетий <...> Сайт — еще один шаг вперед? чтобы познакомить людей, которые интересуются природой, с тем, что у нас происходит в этой сфере", — пояснил российский лидер.Сайт nature.kremlin.ru размещен на президентском интернет-портале. Его посетители смогут не только увидеть кадры с фотоловушек и видеокамер, но и поближе познакомиться с различными природоохранными территориями, узнать историю российских нацпарков и заповедников. Информация будет регулярно обновляться.На этом сайте также можно будет узнать о специальных президентских программах по защите животных. а именно амурского тигра, дальневосточного леопарда, белого медведя, снежного барса и белухи.

https://ria.ru/20240105/natspark-1919802536.html

https://ria.ru/20231114/turizm-1909430696.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, общество