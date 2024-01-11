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США ввели новые антироссийские санкции - РИА Новости, 11.01.2024
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18:15 11.01.2024 (обновлено: 18:38 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/sanktsii-1920790080.html
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели новые антироссийские санкции - РИА Новости, 11.01.2024
США ввели новые антироссийские санкции
США вводят новые антироссийские санкции, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, сообщает американский минфин. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:15
2024-01-11T18:38
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США вводят новые антироссийские санкции, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, сообщает американский минфин.Как отмечается, в санкционный список попал некий Михейчик Владимир Владимирович, а также два предприятия. Кроме того, санкции распространили и на три самолета: Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898, соответственно.Санкции на компании распространились на два предприятия, связанных с оборонным комплексом РФ - полигон "Ашулук" и испытательный комплекс Владимировка.
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
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сша, в мире, россия
США, В мире, Россия
США ввели новые антироссийские санкции

Минфин США: новые антироссийские санкции наложили на две компании и три самолета

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКупол здания Капитолия США
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Купол здания Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США вводят новые антироссийские санкции, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, сообщает американский минфин.
Как отмечается, в санкционный список попал некий Михейчик Владимир Владимирович, а также два предприятия. Кроме того, санкции распространили и на три самолета: Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898, соответственно.
Санкции на компании распространились на два предприятия, связанных с оборонным комплексом РФ - полигон "Ашулук" и испытательный комплекс Владимировка.
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