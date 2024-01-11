https://ria.ru/20240111/sanktsii-1920790080.html

США ввели новые антироссийские санкции

США ввели новые антироссийские санкции - РИА Новости, 11.01.2024

США ввели новые антироссийские санкции

США вводят новые антироссийские санкции, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, сообщает американский минфин. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T18:15

2024-01-11T18:15

2024-01-11T18:38

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США вводят новые антироссийские санкции, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, сообщает американский минфин.Как отмечается, в санкционный список попал некий Михейчик Владимир Владимирович, а также два предприятия. Кроме того, санкции распространили и на три самолета: Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898, соответственно.Санкции на компании распространились на два предприятия, связанных с оборонным комплексом РФ - полигон "Ашулук" и испытательный комплекс Владимировка.

https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html

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