https://ria.ru/20240111/sanktsii-1920790080.html
США ввели новые антироссийские санкции
США ввели новые антироссийские санкции - РИА Новости, 11.01.2024
США ввели новые антироссийские санкции
США вводят новые антироссийские санкции, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, сообщает американский минфин. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T18:15
2024-01-11T18:15
2024-01-11T18:38
сша
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b009566427f8afe5a4291806a9c6a713.jpg
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. США вводят новые антироссийские санкции, в список попали одно физическое лицо, две компании и три самолета, сообщает американский минфин.Как отмечается, в санкционный список попал некий Михейчик Владимир Владимирович, а также два предприятия. Кроме того, санкции распространили и на три самолета: Ил-76МД, Ан-124 и Ил-76 с бортовыми номерами RF-78757, RF-82011 и RF-86898, соответственно.Санкции на компании распространились на два предприятия, связанных с оборонным комплексом РФ - полигон "Ашулук" и испытательный комплекс Владимировка.
https://ria.ru/20240104/shtaty-1919606788.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920245299_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a527af07ed145ae6cba7954717596e6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, россия
США ввели новые антироссийские санкции
Минфин США: новые антироссийские санкции наложили на две компании и три самолета