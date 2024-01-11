https://ria.ru/20240111/rzhd-1920671342.html
Путин назвал генеральную задачу РЖД
Путин назвал генеральную задачу РЖД - РИА Новости, 11.01.2024
Путин назвал генеральную задачу РЖД
Генеральной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок, сначала эта задача будет решаться в европейской части России, "потом пойдем на Урал", заявил... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:23
2024-01-11T10:23
2024-01-11T10:39
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общество
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Генеральной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок, сначала эта задача будет решаться в европейской части России, "потом пойдем на Урал", заявил президент РФ Владимир Путин.Одна из участниц встречи Путина с предпринимателями Дальнего Востока в четверг подняла тему необходимости введения в ДФО ускоренных гражданских поездов и ускоренных товарных перевозок."Это одна из основных задач РЖД - увеличение скорости перевозок, поэтому это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше. По Дальнему Востоку пока там сложнее добраться, а скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано", - сказал Путин.И, конечно, добавил президент РФ, "нужно увеличивать скорость перевозки грузов"."Эта одна задача будет решаться совместно с другой, потому что высвобождение путей будет происходить, и для Восточного полигона это особенно важно, с учетом роста объемов перевозок... Задачи стоят, средства выделяются, мы постоянно корректируем все эти планы, но они, безусловно, будут реализовываться", - сказал Путин.
https://ria.ru/20231215/putin-1916051342.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ржд, урал, владимир путин, общество
РЖД, Урал, Владимир Путин, Общество
Путин назвал генеральную задачу РЖД
Путин назвал увеличение скорости перевозок генеральной задачей РЖД
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Генеральной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок, сначала эта задача будет решаться в европейской части России, "потом пойдем на Урал", заявил президент РФ Владимир Путин.
Одна из участниц встречи Путина с предпринимателями Дальнего Востока
в четверг подняла тему необходимости введения в ДФО ускоренных гражданских поездов и ускоренных товарных перевозок.
"Это одна из основных задач РЖД - увеличение скорости перевозок, поэтому это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше. По Дальнему Востоку пока там сложнее добраться, а скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано", - сказал Путин.
И, конечно, добавил президент РФ, "нужно увеличивать скорость перевозки грузов".
"Эта одна задача будет решаться совместно с другой, потому что высвобождение путей будет происходить, и для Восточного полигона это особенно важно, с учетом роста объемов перевозок... Задачи стоят, средства выделяются, мы постоянно корректируем все эти планы, но они, безусловно, будут реализовываться", - сказал Путин.
Путин спрогнозировал охват квантовых сетей железных дорог к концу 2024 году