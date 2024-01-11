https://ria.ru/20240111/rzhd-1920671342.html

Путин назвал генеральную задачу РЖД

Путин назвал генеральную задачу РЖД - РИА Новости, 11.01.2024

Путин назвал генеральную задачу РЖД

Генеральной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок, сначала эта задача будет решаться в европейской части России, "потом пойдем на Урал", заявил... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:23

2024-01-11T10:23

2024-01-11T10:39

ржд

урал

владимир путин

общество

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Генеральной задачей РЖД является увеличение скорости перевозок, сначала эта задача будет решаться в европейской части России, "потом пойдем на Урал", заявил президент РФ Владимир Путин.Одна из участниц встречи Путина с предпринимателями Дальнего Востока в четверг подняла тему необходимости введения в ДФО ускоренных гражданских поездов и ускоренных товарных перевозок."Это одна из основных задач РЖД - увеличение скорости перевозок, поэтому это генеральная задача, над этим они работают и будут работать дальше. По Дальнему Востоку пока там сложнее добраться, а скоростное движение будем развивать сначала в европейской части, потом будем идти на Урал и там дальше смотреть. С такой территорией высокоскоростное пассажирское движение востребовано", - сказал Путин.И, конечно, добавил президент РФ, "нужно увеличивать скорость перевозки грузов"."Эта одна задача будет решаться совместно с другой, потому что высвобождение путей будет происходить, и для Восточного полигона это особенно важно, с учетом роста объемов перевозок... Задачи стоят, средства выделяются, мы постоянно корректируем все эти планы, но они, безусловно, будут реализовываться", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231215/putin-1916051342.html

урал

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ржд, урал, владимир путин, общество