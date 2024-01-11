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Эксперт рассказал, как Россия и КНР могут выйти на рынок Латинской Америки - РИА Новости, 11.01.2024
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05:01 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/rynok-1920643860.html
Эксперт рассказал, как Россия и КНР могут выйти на рынок Латинской Америки
Эксперт рассказал, как Россия и КНР могут выйти на рынок Латинской Америки - РИА Новости, 11.01.2024
Эксперт рассказал, как Россия и КНР могут выйти на рынок Латинской Америки
Россия и Китай могут совместно выходить и развивать рынок Латинской Америки, а также вести трехстороннее сотрудничество в энергетической сфере, заявил РИА... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T05:01
2024-01-11T05:01
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Россия и Китай могут совместно выходить и развивать рынок Латинской Америки, а также вести трехстороннее сотрудничество в энергетической сфере, заявил РИА Новости профессор, директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ. "Теоретически Китай и Россия могут объединить усилия для выхода на латиноамериканский рынок и совместно его развивать. Это также трехстороннее сотрудничество, то есть Китай, Россия и Латинская Америка могут добиваться взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Цзян Шисюэ. Вместе с тем он указал, что в таком сотрудничестве могут возникнуть определенные трудности при определении конкретных проектов и методов сотрудничества, поэтому ключевым моментом является то, как определить, какие проекты могут быть реализованы на основе именно трехстороннего сотрудничества. По его словам, "это требует от предпринимателей трех сторон регулярного обмена рыночной информацией". "Я думаю, что, исходя из сравнительных преимуществ Китая и России, а также потребностей Латинской Америки, трехстороннее сотрудничество может осуществляться в энергетической сфере", - подчеркнул он. Эксперт также отметил, что США, очевидно, не хотят позволять Китаю расширять свое присутствие в Латинской Америке, однако не могут применить силу, чтобы этому помешать, поэтому наиболее вероятными мерами Вашингтона могут стать провоцирование разногласий, применение дипломатического давления или же использование экономической приманки для латиноамериканских стран.
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россия, китай, латинская америка, в мире
Россия, Китай, Латинская Америка, В мире
Эксперт рассказал, как Россия и КНР могут выйти на рынок Латинской Америки

Эксперт: Россия и КНР могут совместно выйти и развивать рынок Латинской Америки

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Россия и Китай могут совместно выходить и развивать рынок Латинской Америки, а также вести трехстороннее сотрудничество в энергетической сфере, заявил РИА Новости профессор, директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ.
«
"Теоретически Китай и Россия могут объединить усилия для выхода на латиноамериканский рынок и совместно его развивать. Это также трехстороннее сотрудничество, то есть Китай, Россия и Латинская Америка могут добиваться взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Цзян Шисюэ.
Вместе с тем он указал, что в таком сотрудничестве могут возникнуть определенные трудности при определении конкретных проектов и методов сотрудничества, поэтому ключевым моментом является то, как определить, какие проекты могут быть реализованы на основе именно трехстороннего сотрудничества.
По его словам, "это требует от предпринимателей трех сторон регулярного обмена рыночной информацией".
"Я думаю, что, исходя из сравнительных преимуществ Китая и России, а также потребностей Латинской Америки, трехстороннее сотрудничество может осуществляться в энергетической сфере", - подчеркнул он.
Эксперт также отметил, что США, очевидно, не хотят позволять Китаю расширять свое присутствие в Латинской Америке, однако не могут применить силу, чтобы этому помешать, поэтому наиболее вероятными мерами Вашингтона могут стать провоцирование разногласий, применение дипломатического давления или же использование экономической приманки для латиноамериканских стран.
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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