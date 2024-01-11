https://ria.ru/20240111/rynok-1920643860.html

Эксперт рассказал, как Россия и КНР могут выйти на рынок Латинской Америки

Эксперт рассказал, как Россия и КНР могут выйти на рынок Латинской Америки - РИА Новости, 11.01.2024

Эксперт рассказал, как Россия и КНР могут выйти на рынок Латинской Америки

Россия и Китай могут совместно выходить и развивать рынок Латинской Америки, а также вести трехстороннее сотрудничество в энергетической сфере, заявил РИА... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T05:01

2024-01-11T05:01

2024-01-11T05:01

россия

китай

латинская америка

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Россия и Китай могут совместно выходить и развивать рынок Латинской Америки, а также вести трехстороннее сотрудничество в энергетической сфере, заявил РИА Новости профессор, директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюэ. "Теоретически Китай и Россия могут объединить усилия для выхода на латиноамериканский рынок и совместно его развивать. Это также трехстороннее сотрудничество, то есть Китай, Россия и Латинская Америка могут добиваться взаимовыгодного сотрудничества", - заявил Цзян Шисюэ. Вместе с тем он указал, что в таком сотрудничестве могут возникнуть определенные трудности при определении конкретных проектов и методов сотрудничества, поэтому ключевым моментом является то, как определить, какие проекты могут быть реализованы на основе именно трехстороннего сотрудничества. По его словам, "это требует от предпринимателей трех сторон регулярного обмена рыночной информацией". "Я думаю, что, исходя из сравнительных преимуществ Китая и России, а также потребностей Латинской Америки, трехстороннее сотрудничество может осуществляться в энергетической сфере", - подчеркнул он. Эксперт также отметил, что США, очевидно, не хотят позволять Китаю расширять свое присутствие в Латинской Америке, однако не могут применить силу, чтобы этому помешать, поэтому наиболее вероятными мерами Вашингтона могут стать провоцирование разногласий, применение дипломатического давления или же использование экономической приманки для латиноамериканских стран.

https://ria.ru/20240111/kitay-1920643349.html

россия

китай

латинская америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, латинская америка, в мире