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Путин рассказал, почему опасно резко повышать ввозную пошлину на рыбу - РИА Новости, 11.01.2024
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09:16 11.01.2024 (обновлено: 09:40 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/ryba-1920659743.html
Путин рассказал, почему опасно резко повышать ввозную пошлину на рыбу
Путин рассказал, почему опасно резко повышать ввозную пошлину на рыбу - РИА Новости, 11.01.2024
Путин рассказал, почему опасно резко повышать ввозную пошлину на рыбу
Резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно, потому что могут подскочить цены, но надо думать, как обеспечить прилавки магазинов собственной... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:16
2024-01-11T09:40
экономика
владимир путин
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно, потому что могут подскочить цены, но надо думать, как обеспечить прилавки магазинов собственной рыбой, заявил президент России Владимир Путин и пообещал поручить Минсельхозу и Минэкономразвития подумать над этим вопросом."Просто резко повышать ввозную пошлину - это опасно, потому что цены могут на внутреннем рынке подскочить", - сказал Путин на встрече с предпринимателями ДВФО.Он добавил, что власти держат низкую пошлину на ввоз импортной продукции, чтобы не тратить деньги из бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбной продукцией."Но вы правы всё равно. Мы же ввели субсидии на перевоз минтая. Лососевая путина была хорошей, насколько я понимаю. Поэтому вы правы в том смысле, что нужно, безусловно, всё равно думать на тему о том, как своей собственной продукцией, рыбной продукцией обеспечить прилавки наших магазинов", - сказал Путин.Он добавил, что в Россию из-за рубежа поставляют искусственно выращенную рыбу, "а это совсем другое качество продуктов"."Вы правы. Обязательно посчитаем. И Минсельхоз попрошу это сделать, и Минэкономразвития. Всё посмотрим обязательно. Но просто здесь нельзя допустить неверных шагов", - подчеркнул президент.
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экономика, владимир путин, хабаровский край, хабаровск
Экономика, Владимир Путин, Хабаровский край, Хабаровск
Путин рассказал, почему опасно резко повышать ввозную пошлину на рыбу

Путин: при подъеме ввозной пошлины на рыбу могут резко подскочить цены

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Резко повышать ввозную пошлину на рыбную продукцию опасно, потому что могут подскочить цены, но надо думать, как обеспечить прилавки магазинов собственной рыбой, заявил президент России Владимир Путин и пообещал поручить Минсельхозу и Минэкономразвития подумать над этим вопросом.
«
"Просто резко повышать ввозную пошлину - это опасно, потому что цены могут на внутреннем рынке подскочить", - сказал Путин на встрече с предпринимателями ДВФО.
Он добавил, что власти держат низкую пошлину на ввоз импортной продукции, чтобы не тратить деньги из бюджета на субсидирование перевозок и обеспечить прилавки рыбной продукцией.
«
"Но вы правы всё равно. Мы же ввели субсидии на перевоз минтая. Лососевая путина была хорошей, насколько я понимаю. Поэтому вы правы в том смысле, что нужно, безусловно, всё равно думать на тему о том, как своей собственной продукцией, рыбной продукцией обеспечить прилавки наших магазинов", - сказал Путин.
Он добавил, что в Россию из-за рубежа поставляют искусственно выращенную рыбу, "а это совсем другое качество продуктов".
"Вы правы. Обязательно посчитаем. И Минсельхоз попрошу это сделать, и Минэкономразвития. Всё посмотрим обязательно. Но просто здесь нельзя допустить неверных шагов", - подчеркнул президент.
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ЭкономикаВладимир ПутинХабаровский крайХабаровск
 
 
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