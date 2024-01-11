https://ria.ru/20240111/rossiya-1920716203.html

В парламенте Словакии жестко обратились к послу США из-за России

В парламенте Словакии жестко обратились к послу США из-за России - РИА Новости, 11.01.2024

В парламенте Словакии жестко обратились к послу США из-за России

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха резко обратился в Telegram-канале к американскому послу из-за его просьбы осудить Россию."Они хотят, чтобы мы... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:30

2024-01-11T13:30

2024-01-11T16:10

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха резко обратился в Telegram-канале к американскому послу из-за его просьбы осудить Россию."Они хотят, чтобы мы осудили использование Россией северокорейских ракет, но не представили никаких доказательств. Мы же хорошо помним, как отвратительно они лгали всему миру об оружии массового поражения в Ираке, потому что хотели напасть на суверенную страну", — сказал он.По его мнению, послу придется смириться с тем, что Словакия больше не американская колония."Американцы наивно думали, что мы подпрыгнем, когда они свистнут. Забудьте, эти времена прошли", — написал Блаха. США, несмотря на опровержения Москвой подобных вбросов, считают, что Россия якобы использует полученные от КНДР ракеты для ударов по Украине, заявил на брифинге в начале января координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. При этом он не привел никаких доказательств.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оставил заявление представителя американской администрации без комментариев, но напомнил, что Киев бьет по российским городам западным оружием.В то же время Венгрия и Словакия стали единственными странами в ЕС, которые не подписали заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и руководителей МИД стран — членов Евросоюза, а также нескольких других азиатских и западных государств о "передаче" России северокорейских ракет. Москва не раз отвергала обвинения в нарушении санкций Совбеза ООН в отношении КНДР.

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920707324.html

https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920609052.html

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html

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в мире, словакия, россия, ирак, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, джон кирби, оон, москва