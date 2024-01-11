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"Россия уже не та". В США заговорили о серьезном преступлении стран Запада - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 11.01.2024 (обновлено: 23:39 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/reshenie-1920799891.html
"Россия уже не та". В США заговорили о серьезном преступлении стран Запада
"Россия уже не та". В США заговорили о серьезном преступлении стран Запада - РИА Новости, 11.01.2024
"Россия уже не та". В США заговорили о серьезном преступлении стран Запада
Запад совершил преступление, сорвав мирные переговоры между Украиной и Россией весной 2022 года, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:03
2024-01-11T23:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
давид арахамия
владимир путин
министерство обороны сша
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Запад совершил преступление, сорвав мирные переговоры между Украиной и Россией весной 2022 года, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том что мир уже почти был у них в руках", — отметила она, комментируя срыв мирных переговоров по Украине в 2022 году Соединенными Штатами и Великобританией.По словам подполковника, тогда был готовый мирный договор, на который согласились обе стороны, но западные страны не позволили прекратить конфликт."Теперь, когда наступит мир, Украина многое потеряет, потому что Россия уже не та, какой она была", — добавила Квятковски.Эксперт пояснила, что теперь российская армия находится в гораздо лучшей форме. Кроме того, Москва успешно наладила военное производство, а также преодолела западные санкции.В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.Российский лидер отметил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой.
https://ria.ru/20240111/oruzhie-1920773157.html
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в мире, украина, россия, москва, давид арахамия, владимир путин, министерство обороны сша, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Давид Арахамия, Владимир Путин, Министерство обороны США, Верховная Рада Украины
"Россия уже не та". В США заговорили о серьезном преступлении стран Запада

Подполковник Квятковски назвала срыв мира по Украине в 2022 году преступлением

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллеристы Вооруженных сил России
Артиллеристы Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллеристы Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Запад совершил преступление, сорвав мирные переговоры между Украиной и Россией весной 2022 года, заявила бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"На мой взгляд, это было преступление — поощрять конфликт, из-за которого гибнут люди, при том что мир уже почти был у них в руках", — отметила она, комментируя срыв мирных переговоров по Украине в 2022 году Соединенными Штатами и Великобританией.
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По словам подполковника, тогда был готовый мирный договор, на который согласились обе стороны, но западные страны не позволили прекратить конфликт.
"Теперь, когда наступит мир, Украина многое потеряет, потому что Россия уже не та, какой она была", — добавила Квятковски.
Эксперт пояснила, что теперь российская армия находится в гораздо лучшей форме. Кроме того, Москва успешно наладила военное производство, а также преодолела западные санкции.
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В конце ноября глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог прекратиться еще весной 2022 года. Однако находившийся тогда на посту британского премьера Джонсон призвал Киев ничего не подписывать и "просто воевать".
Осенью 2022 года Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не будет вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.
Российский лидер отметил, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Москвой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваДавид АрахамияВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВерховная Рада Украины
 
 
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