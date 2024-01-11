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СМИ рассказали, какие разногласия обнажил иск ЮАР против Израиля - РИА Новости, 11.01.2024
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11:03 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/raznoglasiya-1920680633.html
СМИ рассказали, какие разногласия обнажил иск ЮАР против Израиля
СМИ рассказали, какие разногласия обнажил иск ЮАР против Израиля - РИА Новости, 11.01.2024
СМИ рассказали, какие разногласия обнажил иск ЮАР против Израиля
Иск ЮАР против Израиля, поданный в Международный суд ООН, обнажает разногласия между странами - членами Евросоюза, пишет газета Politico, ссылаясь на оценки... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T11:03
2024-01-11T11:03
в мире
израиль
юар
евросоюз
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иск ЮАР против Израиля, поданный в Международный суд ООН, обнажает разногласия между странами - членами Евросоюза, пишет газета Politico, ссылаясь на оценки экспертов. ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория якобы сотрудничает с "террористами". "Иск Южной Африки, поданный против Израиля на европейской территории в Гааге - обвинение его в одном из самых тяжких преступлений, в которых может быть обвинена страна, - обнажает эти разногласия (между странами членами ЕС - ред.)", - говорится в материале газеты. Politico со ссылкой на экспертов отмечает, что, хотя исторически страны сообщества приходили к согласию "по более широким вопросам, таким как решение о двух государствах для израильтян и палестинцев", в настоящее время государствам-членам ЕС трудно прийти к общей позиции по поводу действий Израиля в Газе. Более того, по оценкам экспертов, "блок настолько разобщен, что бесполезен в качестве посредника". Как подчеркнул бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер, чьи слова приводит издание, даже если государства Евросоюза сблизят свои позиции по проблеме, он всё равно останется на периферии, "поскольку США и некоторые региональные игроки - единственные, кто способен оказать влияние на ситуацию на земле". "Европа по большей части просто не является игроком в этом конфликте, и ей трудно смириться с этой реальностью", - приводит газета слова Гарднера. Посол Палестины в ЮАР Ханан Джаррар заявила изданию, что судебный процесс может занять годы, но Международный суд может принять предварительные меры, например, потребовать прекращения огня или открытия гуманитарных коридоров. По словам посла, если Израиль проигнорирует любое решение суда, то ЕС будет сложнее занимать неоднозначную позицию. "Европейским странам будет трудно оправдывать свою поддержку Израиля... в Европе сильно придерживаются принципов поддержки прав человека", - заявила Джаррар. Газета со ссылкой на чиновника из ЕС подчеркивает, что лидеры стран сообщества не планируют обсуждать военный конфликт между Израилем и Палестиной на саммите в Брюсселе в феврале. Международный суд ООН, который располагается в Гааге, в четверг начнет слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции о геноциде в секторе Газа. Публичные слушания по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе будут проходить во Дворце мира в Гааге два дня - в четверг, 11 января, и в пятницу, 12 января. В четверг на заседании выступит ЮАР, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне. Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия и Венесуэла, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.
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в мире, израиль, юар, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, ЮАР, Евросоюз, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ рассказали, какие разногласия обнажил иск ЮАР против Израиля

Politico: иск ЮАР против Израиля свидетельствует о разногласиях между членами ЕС

© AP Photo / Peter DejongЗал заседаний в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны
Зал заседаний в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Зал заседаний в Международном суде ООН в Гааге, Нидерладны. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иск ЮАР против Израиля, поданный в Международный суд ООН, обнажает разногласия между странами - членами Евросоюза, пишет газета Politico, ссылаясь на оценки экспертов.
ЮАР 29 декабря подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы". МИД Израиля заявил, что иск ЮАР не имеет фактических оснований и является эксплуатацией суда, а Претория якобы сотрудничает с "террористами".
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"Иск Южной Африки, поданный против Израиля на европейской территории в Гааге - обвинение его в одном из самых тяжких преступлений, в которых может быть обвинена страна, - обнажает эти разногласия (между странами членами ЕС - ред.)", - говорится в материале газеты.
Politico со ссылкой на экспертов отмечает, что, хотя исторически страны сообщества приходили к согласию "по более широким вопросам, таким как решение о двух государствах для израильтян и палестинцев", в настоящее время государствам-членам ЕС трудно прийти к общей позиции по поводу действий Израиля в Газе. Более того, по оценкам экспертов, "блок настолько разобщен, что бесполезен в качестве посредника".
Как подчеркнул бывший посол США в ЕС Энтони Гарднер, чьи слова приводит издание, даже если государства Евросоюза сблизят свои позиции по проблеме, он всё равно останется на периферии, "поскольку США и некоторые региональные игроки - единственные, кто способен оказать влияние на ситуацию на земле".
"Европа по большей части просто не является игроком в этом конфликте, и ей трудно смириться с этой реальностью", - приводит газета слова Гарднера.
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Посол Палестины в ЮАР Ханан Джаррар заявила изданию, что судебный процесс может занять годы, но Международный суд может принять предварительные меры, например, потребовать прекращения огня или открытия гуманитарных коридоров. По словам посла, если Израиль проигнорирует любое решение суда, то ЕС будет сложнее занимать неоднозначную позицию. "Европейским странам будет трудно оправдывать свою поддержку Израиля... в Европе сильно придерживаются принципов поддержки прав человека", - заявила Джаррар.
Газета со ссылкой на чиновника из ЕС подчеркивает, что лидеры стран сообщества не планируют обсуждать военный конфликт между Израилем и Палестиной на саммите в Брюсселе в феврале.
Международный суд ООН, который располагается в Гааге, в четверг начнет слушания по иску ЮАР против Израиля в связи с предполагаемыми нарушениями конвенции о геноциде в секторе Газа. Публичные слушания по иску ЮАР против Израиля из-за ситуации в Газе будут проходить во Дворце мира в Гааге два дня - в четверг, 11 января, и в пятницу, 12 января. В четверг на заседании выступит ЮАР, в пятницу слово будет предоставлено израильской стороне.
Ряд стран, в том числе Турция, Малайзия и Венесуэла, поддержали иск ЮАР против Израиля. Госдеп США, говоря об иске, заявил, что не видит признаков геноцида в секторе Газа, а в Еврокомиссии не стали комментировать данный вопрос.
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