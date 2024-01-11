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Госдеп одобрил продажу противотанковых ракет Javelin Косово
Госдеп одобрил продажу противотанковых ракет Javelin Косово - РИА Новости, 11.01.2024
Госдеп одобрил продажу противотанковых ракет Javelin Косово
Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T23:23
2024-01-11T23:23
2024-01-11T23:24
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ВАШИНГТОН, 11 янв – РИА Новости. Госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже непризнанному Косову противотанковых ракетных комплексов Javelin и сопутствующего оборудования на сумму порядка 75 миллионов долларов, сообщило в четверг Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона. Согласно его данным, Приштина запросила у Вашингтона возможность закупки 246 ракет Javelin и 24 облегченных прицельно-пусковых установок. В Пентагоне утверждают, что планируемая продажа этих вооружений "послужит реализации интересов США в сфере национальной безопасности путем поддержки партнера, представляющего важную политическую и экономическую силу в Европе". "Предполагаемая продажа укрепит долгосрочную обороноспособность Косова и возможности по защите своего суверенитета, территориальной целостности и удовлетворит его потребности с точки зрения национальной обороны. Косово не составит труда интегрировать данные вооружения в свои вооруженные силы", - указали в Пентагоне. Ранее посол США в Сербии Кристофер Хилл заявил сербскому президенту Александру Вучичу о решении по поставкам ПТРК Javelin силам самопровозглашенной республики Косово. По данным администрации Вучича, президент назвал эту информацию "большим разочарованием для Сербии".
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в мире, косово, александр вучич, сша, приштина, государственный департамент сша, министерство обороны сша
В мире, Косово, Александр Вучич, США, Приштина, Государственный департамент США, Министерство обороны США
Госдеп одобрил продажу противотанковых ракет Javelin Косово
Пентагон: Госдеп одобрил продажу противотанковых ракет Javelin Косово на $75 млн