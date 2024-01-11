https://ria.ru/20240111/rakety-1920640024.html
Пятьсот ракет. Генерал ВСУ забил тревогу из-за массированного удара России
Пятьсот ракет. Генерал ВСУ забил тревогу из-за массированного удара России - РИА Новости, 11.01.2024
Пятьсот ракет. Генерал ВСУ забил тревогу из-за массированного удара России
Украину ждут еще более мощные ракетные удары России, заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T03:04
2024-01-11T03:04
2024-01-11T03:04
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Украину ждут еще более мощные ракетные удары России, заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу Newsroom."В едином залпе они (россияне. — Прим. ред.) могут и значительно больше ракет выпустить, вопрос, что, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа", — рассказал генерал.По словам Кривоноса, Россия при необходимости способна выпустить "от 400 до 500 ракет" одновременно.Отставной военный припомнил украинским официальным лицам заявления о том, что у российской армии якобы закончились ракеты. "Они (Россия. — Прим. ред.) достаточно быстро пополняют свои запасы (ракет. — Прим. ред.). <...> У них оборонная промышленность работает, в отличие от нашей", — посетовал генерал.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
https://ria.ru/20240105/ukraina-1919839153.html
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в мире, россия, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины
Пятьсот ракет. Генерал ВСУ забил тревогу из-за массированного удара России
Генерал ВСУ Кривонос: самые мощные ракетные удары России еще впереди
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Украину ждут еще более мощные ракетные удары России, заявил бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ, генерал-майор в отставке Сергей Кривонос в интервью
YouTube-каналу Newsroom.
«
"В едином залпе они (россияне. — Прим. ред.) могут и значительно больше ракет выпустить, вопрос, что, наверное, не пришло еще время для такого массового залпа", — рассказал генерал.
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По словам Кривоноса, Россия при необходимости способна выпустить "от 400 до 500 ракет" одновременно.
Отставной военный припомнил украинским официальным лицам заявления о том, что у российской армии якобы закончились ракеты.
"Они (Россия. — Прим. ред.) достаточно быстро пополняют свои запасы (ракет. — Прим. ред.). <...> У них оборонная промышленность работает, в отличие от нашей", — посетовал генерал.
Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
В Министерстве обороны России ранее сообщали, что за последнее время по территории Украины нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками. Целями стали объекты ВПК, военные аэродромы, арсеналы, места размещения военных.
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