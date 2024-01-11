https://ria.ru/20240111/rakety-1920576961.html

"Нам нечего противопоставить России". В Киеве признали серьезную проблему

"Нам нечего противопоставить России". В Киеве признали серьезную проблему - РИА Новости, 11.01.2024

"Нам нечего противопоставить России". В Киеве признали серьезную проблему

После серии ударов по военной инфраструктуре в Киеве публично признали, что украинская система ПВО, по сути, не справилась. Но дело не столько в недостатках... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:00

2024-01-11T08:00

2024-01-11T08:00

специальная военная операция на украине

безопасность

киев

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Андрей Коц. После серии ударов по военной инфраструктуре в Киеве публично признали, что украинская система ПВО, по сути, не справилась. Но дело не столько в недостатках западных ЗРК, сколько в российской тактике.Три удараПервый удар нанесли в ночь на 29 декабря. Эксперты заговорили об ответе на ракетный обстрел Феодосии несколькими днями ранее. Однако скоро стало очевидно, что операция планировалась сильно заранее: об этом свидетельствовали и масштаб атаки, и разнообразие задействованного высокоточного оружия.Спикер украинских воздушных сил Юрий Игнат признался: "Столько целей на нашем мониторе мы еще не видели". По его словам, Россия воспользовалась всеми типами "высокоточки", кроме крылатых "Калибров" морского базирования. По данным киевского Минобороны, в атаке участвовали 158 средств нападения — 122 ракеты и 36 дронов. ПВО сбила, как уверяли в ВСУ, 114 воздушных целей.Однако опубликованные в соцсетях видеосвидетельства это опровергают. Взрывы в ту ночь гремели по всей Украине. Ракеты и дроны били по Одессе и Одесской области, по Львову, Харькову, Днепру и Киеву. Причем, если осенью и зимой 2022-го целями были в основном объекты энергетической инфраструктуры, то в этот раз метили по предприятиям ВПК, складам боеприпасов, местам хранения боевой техники. Позже это подтвердили в Минобороны России."Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены, — сообщили в ведомстве. — В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах".Второго января масштабная атака повторилась. В этот раз главными целями стали предприятия ВПК в Киеве и Харькове. По оценкам ВСУ, Россия нанесла удар 40 дальними беспилотниками "Герань", 110 крылатыми ракетами различных типов и 12 баллистическими "Искандерами". Перехватили якобы 107 средств воздушного нападения, в том числе все десять гиперзвуковых "Кинжалов". Никаких доказательств, впрочем, не предоставили.Восьмого числа атаковали объекты ВПК в Харькове и области, Запорожье, Кривом Роге, Новомосковске. Официальный Киев на сей раз отчитался менее оптимистично: перехватили 26 из 59 ракет и дронов.Охота на ЗРКУкраинская ПВО явно не выдерживает: при подобных ударах одновременно с высокоточными ракетами запускаются и противорадиолокационные, чтобы навестись на сигнал работающей РЛС. По позициям зенитчиков неизбежно прилетает — ЗРК противника были и остаются в числе самых приоритетных целей.Каждый комплекс обходится Киеву очень дорого, поэтому ВСУ тщательно скрывают наносимый ущерб. Но многие эксперты, даже на Западе, считают, что потери очень высокие."Две крупные атаки 29 декабря и 2 января были совершенно опустошительными, — утверждает британский военный аналитик Александр Меркурис. — Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами. Есть немало свидетельств уничтожения как минимум двух батарей ЗРК Patriot в Киеве, не считая промышленных предприятий и стратегических объектов".Разумеется, персонал ЗРК тоже погибает или получает ранения. Специалистов, способных работать на западной технике ПВО, на Украине не так уж много. Эти потери бьют по обороноспособности ВСУ едва ли не сильнее, чем уничтожение непосредственно ЗРК.Ракетный голодЕще один фактор, существенно снизивший за последние пару недель эффективность украинской ПВО, — быстрое расходование зенитных управляемых ракет (ЗУР).Такая щедрость не всегда вызывает на Западе понимание. В New York Times на днях отметили, что США не смогут поставлять Украине ракеты для ЗРК Patriot стоимостью два-четыре миллиона долларов за единицу, пока конгресс не определится с финансированием."Дефицит зенитных управляемых ракет действительно есть, этого никто не скрывает, — сказал Юрий Игнат в эфире телемарафона. — Поэтому и появляются такие опасения в западной прессе. Думаю, западные партнеры хорошо проинформированы о положении дел у нас со средствами противовоздушной обороны. Мы потратили немало ракет, отражая массированные удары последних дней".Ранее он же сообщал, что особую головную боль украинским зенитчикам доставляют сверхзвуковые крылатые ракеты авиационного базирования Х-32, разгоняющиеся до 5400 километров в час. Пока не сбили ни одной — это в Киеве официально признают. То есть против них бессильны даже самые передовые западные ЗРК.Ключевая особенность Х-32 — широкие возможности по преодолению ПВО. Во-первых, ракета летит с потолком около 40 километров. Ни одна в мире зенитка не способна перехватить цель на такой высоте. Во-вторых, на завершающем участке Х-32 атакует в крутом пикировании, из-за чего ее трудно обнаружить — многие системы не "видят" прямо над собой. В-третьих, РЛС этой ракеты отличается повышенной устойчивостью к средствам радиоэлектронной борьбы.И самое главное — Х-32 серийно и массово производит промышленность. Украина же, не располагающая развитым ВПК, полностью зависит от поставок Запада. А там, судя по заявлениям с официальных трибун и "вбросам" в СМИ, Киев стал многих откровенно тяготить.

https://ria.ru/20240110/svo-1920538865.html

https://radiosputnik.ru/20240104/patriot-1919711249.html

https://ria.ru/20240110/ssha-1920414103.html

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безопасность, киев, украина, россия, вооруженные силы украины