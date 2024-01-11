https://ria.ru/20240111/rada-1920765606.html

Экс-депутат Рады заявил, что Блинкен требовал физически устранить его

Экс-депутат Рады заявил, что Блинкен требовал физически устранить его - РИА Новости, 11.01.2024

Экс-депутат Рады заявил, что Блинкен требовал физически устранить его

Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач, публиковавший компромат на экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена,... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T16:35

2024-01-11T16:35

2024-01-11T16:35

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сша

украина

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андрей деркач

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач, публиковавший компромат на экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена, утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Киев в начале 2022 года требовал от Владимира Зеленского "решить вопрос с Деркачом", намекая на физическое устранение экс-депутата. В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на украинские власти. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена - Хантера Байдена, работавшего в украинской компании Burisma. "Девятнадцатого января 2022 года на Украину прибыл госсекретарь США господин Блинкен для встречи с Зеленским... На этой встрече Блинкен сказал Зеленскому следующее: "Вам нужно срочно решить вопрос с Деркачом... Если вы не решите вопрос с Деркачом, мы решим вопрос с Деркачом с нашими партнерами", - заявил экс-депутат в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х. По словам Деркача, о темах, обсуждавшихся в ходе встречи, ему стало известно от присутствовавших там лиц, которых, по его информации, было не менее 14. Информаторы призвали парламентария "немедленно позаботиться о собственной безопасности". По словам экс-депутата, требование Блинкена вызвало шок среди присутствовавших. Как заявлял Деркач при обнародовании записей, действовавший первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава в течении нескольких лет через свою помощницу передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел в отношении компании Burisma, в которых фигурирует Байден и его сын Хантер. Деркач также обнародовал суммы, которые перечислялись представителям Burisma Group, в том числе Хантеру Байдену. По словам Деркача, Burisma выплатила не менее 16,5 миллиона долларов. Депутат утверждал, что "международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко". Также Деркач утверждал, что Джо Байден, используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского. По словам депутата, визит Байдена в декабре 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Шокина, а предметом давления стал 1 миллиард долларов кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Деркач также заявлял, что Джо Байден получил 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность от компании Burisma.

https://ria.ru/20231113/rada-1909214909.html

https://ria.ru/20231209/ssha-1914593030.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, энтони блинкен, андрей деркач, владимир зеленский, верховная рада украины