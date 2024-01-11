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Экс-депутат Рады заявил, что на него готовили покушение из-за компромата - РИА Новости, 11.01.2024
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15:31 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/rada-1920748032.html
Экс-депутат Рады заявил, что на него готовили покушение из-за компромата
Экс-депутат Рады заявил, что на него готовили покушение из-за компромата - РИА Новости, 11.01.2024
Экс-депутат Рады заявил, что на него готовили покушение из-за компромата
Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач, публиковавший компромат на экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена, заявил о... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T15:31
2024-01-11T15:31
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач, публиковавший компромат на экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена, заявил о готовившемся на него в 2021 году покушении. В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на украинские власти. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена - Хантера Байдена, работавшего в украинской компании Burisma. "В 2021 году с помощью сотрудников министерства внутренних дел мы установили лиц, которые должны были совершить покушение на меня и руководителя группы прокуроров по делу Burisma Константина Кулика", - заявил Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х. Как добавил Деркач, были установлены также потенциальные исполнители покушения, лица наблюдавшие за потенциальными жертвами и место, где размещались киллеры. Согласно опубликованным Деркачом записям, Порошенко и Байден якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко, который впоследствии был назначен генпрокурором. Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Как заявлял Деркач при обнародовании записей, действовавший первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава в течении нескольких лет через свою помощницу передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел в отношении компании Burisma, в которых фигурирует Байден и его сын Хантер. Деркач также обнародовал суммы, которые перечислялись представителям Burisma Group, в том числе Хантеру Байдену. По словам Деркача, Burisma выплатила не менее 16,5 миллиона долларов. Депутат утверждал, что "международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко". Также Деркач утверждал, что Джо Байден, используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского. По словам депутата, визит Байдена в декабре 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Шокина, а предметом давления стал 1 миллиард долларов кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Деркач также заявил, что Джо Байден получил 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность от компании Burisma.
https://ria.ru/20230915/amerika-1896322823.html
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в мире, сша, украина, андрей деркач, джо байден, хантер байден, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Андрей Деркач, Джо Байден, Хантер Байден, Верховная Рада Украины
Экс-депутат Рады заявил, что на него готовили покушение из-за компромата

Экс-депутат Рады Деркач заявил, что на него в 2021 году готовилось покушение

CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей ДеркачБывший народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач
Бывший народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
CC BY-SA 4.0 / Petro Zhuravel / Народный депутат Андрей Деркач
Бывший народный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач, публиковавший компромат на экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего президента США Джо Байдена, заявил о готовившемся на него в 2021 году покушении.
В 2020 году Деркач обнародовал аудиоматериалы с голосами, похожими на голоса Порошенко и Байдена, бывшего в 2009-2017 годах вице-президентом США, которые могут свидетельствовать о влиянии последнего на украинские власти. Также парламентарий обнародовал факты коррупции сына Байдена - Хантера Байдена, работавшего в украинской компании Burisma.
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"В 2021 году с помощью сотрудников министерства внутренних дел мы установили лиц, которые должны были совершить покушение на меня и руководителя группы прокуроров по делу Burisma Константина Кулика", - заявил Деркач в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х.
Как добавил Деркач, были установлены также потенциальные исполнители покушения, лица наблюдавшие за потенциальными жертвами и место, где размещались киллеры. Согласно опубликованным Деркачом записям, Порошенко и Байден якобы обсуждали кандидатуру Юрия Луценко, который впоследствии был назначен генпрокурором. Кроме того, якобы обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана.
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Как заявлял Деркач при обнародовании записей, действовавший первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава в течении нескольких лет через свою помощницу передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел в отношении компании Burisma, в которых фигурирует Байден и его сын Хантер. Деркач также обнародовал суммы, которые перечислялись представителям Burisma Group, в том числе Хантеру Байдену. По словам Деркача, Burisma выплатила не менее 16,5 миллиона долларов. Депутат утверждал, что "международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко".
Также Деркач утверждал, что Джо Байден, используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского. По словам депутата, визит Байдена в декабре 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Шокина, а предметом давления стал 1 миллиард долларов кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Деркач также заявил, что Джо Байден получил 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность от компании Burisma.
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В миреСШАУкраинаАндрей ДеркачДжо БайденХантер БайденВерховная Рада Украины
 
 
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