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В Москве арестовали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
В Москве арестовали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине - РИА Новости, 11.01.2024
В Москве арестовали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
Суд арестовал гражданина Киргизии, пытавшегося задушить девочку в продуктовом магазине в Москве, сообщил столичный главк Следственного комитета России в... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:32
2024-01-11T16:32
2024-01-11T17:41
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Суд арестовал гражданина Киргизии, пытавшегося задушить девочку в продуктовом магазине в Москве, сообщил столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале."Мужчине, обвиняемому в покушении на убийство малолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.По данным столичных судов общей юрисдикции, гражданина Киргизии Жениша Токтосунова арестовали до 9 марта.Как отметили в московской прокуратуре, во время заседания подозреваемый пояснил, что угрожал ребенку, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом убивать девочку, по его словам, он не собирался, а хотел, прикрываясь ею, выйти на улицу и отпустить. Подсудимый также возражал против помещения его под стражу.Родители пострадавшей, в свою очередь, восприняли угрозу реально, "мужчина напал неожиданно и угрожал убийством, его удалось обезвредить благодаря решительным действиям отца девочки и очевидцев". Ребенок получил ушиб мягких тканей затылка и пережил сильнейший испуг, добавили в ведомстве.Уточняется, что обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу.Инцидент произошел 6 января в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре. Там 43-летний мужчина, приехавший в Россию две недели назад, набросился на незнакомую ему девочку и начал душить. Как сообщали в СК, на допросе задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
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происшествия, москва, киргизия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Киргизия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мигранта, пытавшегося задушить девочку в магазине
В Москве арестовали гражданина Киргизии, пытавшегося задушить девочку в магазине
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Суд арестовал гражданина Киргизии, пытавшегося задушить девочку в продуктовом магазине в Москве, сообщил столичный главк Следственного комитета России в Telegram-канале
.
"Мужчине, обвиняемому в покушении на убийство малолетней, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в заявлении.
По данным столичных судов общей юрисдикции, гражданина Киргизии Жениша Токтосунова арестовали до 9 марта.
Как отметили в московской прокуратуре, во время заседания подозреваемый пояснил, что угрожал ребенку, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом убивать девочку, по его словам, он не собирался, а хотел, прикрываясь ею, выйти на улицу и отпустить. Подсудимый также возражал против помещения его под стражу.
Родители пострадавшей, в свою очередь, восприняли угрозу реально, "мужчина напал неожиданно и угрожал убийством, его удалось обезвредить благодаря решительным действиям отца девочки и очевидцев". Ребенок получил ушиб мягких тканей затылка и пережил сильнейший испуг, добавили в ведомстве.
Уточняется, что обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу.
Инцидент произошел 6 января в магазине "Мяснов" на Новочеркасском бульваре. Там 43-летний мужчина, приехавший в Россию две недели назад, набросился на незнакомую ему девочку и начал душить. Как сообщали в СК
, на допросе задержанный признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетнего".
В Ленинградской области задержали мигранта, избивавшего шестилетнюю девочку