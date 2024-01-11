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Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:19
2024-01-11T14:19
2024-01-11T14:19
специальная военная операция на украине
марьинка (днр)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских самолетов, 265 вертолетов, 10609 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14563 танка и другие боевые бронированные машины, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 17310 единиц специальной военной автомобильной техники.
марьинка (днр)
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марьинка (днр), запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Марьинка (ДНР), Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников