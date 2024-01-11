https://ria.ru/20240111/pvo-1920728765.html

Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников

Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.01.2024

Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:19

2024-01-11T14:19

2024-01-11T14:19

специальная военная операция на украине

марьинка (днр)

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_45723aedf27835aef0722a9e6cf023ca.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских самолетов, 265 вертолетов, 10609 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14563 танка и другие боевые бронированные машины, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 17310 единиц специальной военной автомобильной техники.

марьинка (днр)

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

марьинка (днр), запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область