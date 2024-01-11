Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:19 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/pvo-1920728765.html
Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников
Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 11.01.2024
Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:19
2024-01-11T14:19
специальная военная операция на украине
марьинка (днр)
запорожская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_45723aedf27835aef0722a9e6cf023ca.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских самолетов, 265 вертолетов, 10609 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14563 танка и другие боевые бронированные машины, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 17310 единиц специальной военной автомобильной техники.
марьинка (днр)
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911503553_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_ff35824127ba394cc8f86a01bf2934db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
марьинка (днр), запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Марьинка (ДНР), Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Херсонская область
Российская ПВО за сутки сбила почти 30 украинских беспилотников

Минобороны: ПВО за сутки сбила 29 украинских беспилотников

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 29 украинских беспилотников, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 29 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Марьинка, Спорное Донецкой Народной Республики, Каменка-Днепровская Запорожской области, Казачьи Лагери, Алешки Херсонской области, а также перехвачен один реактивный снаряд HIMARS", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 567 украинских самолетов, 265 вертолетов, 10609 беспилотных летательных аппаратов, 447 зенитных ракетных комплексов, 14563 танка и другие боевые бронированные машины, 1202 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7692 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 17310 единиц специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:25
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеМарьинка (ДНР)Запорожская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Херсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала