https://ria.ru/20240111/putin-1920709820.html

Путину подарили кофту на студии "Мечталет"

Путину подарили кофту на студии "Мечталет" - РИА Новости, 11.01.2024

Путину подарили кофту на студии "Мечталет"

Президент России Владимир Путин во время посещения в Хабаровске анимационной студии "Мечталёт" получил в подарок кофту и рюкзачок. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T13:03

2024-01-11T13:03

2024-01-11T13:05

россия

хабаровск

владимир путин

общество

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения в Хабаровске анимационной студии "Мечталёт" получил в подарок кофту и рюкзачок. "Владимир Владимирович, мы на самом деле видим вас постоянно только вот в такой вот строгой одежде и подумали, что у вас кофты что ли нет, и решили сделать, подарить вам кофту "Мечталет"… и вот эти рюкзачки", - сказал сооснователь студии и вручил подарок голубую кофту с белыми надписями. Путину также показали мультфильм "о чудесах Хабаровского края", который был снят в 2019 году, и попросили расписаться на постере. Президенту рассказали, что студия два года пыталась попасть в программу развития технопарков, но не успела, так как действие программы закончилось, и попросили вернуть ее. "Ну нужно просто сейчас посмотреть. Эту программу, мне кажется, сложнее вернуть, чем просто поддержать", - ответил Путин.

https://ria.ru/20231119/putin-1910407439.html

https://ria.ru/20230706/podkova-1882489358.html

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Путин на анимационной студии Путин на анимационной студии 2024-01-11T13:03 true PT1M34S

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россия, хабаровск, владимир путин, общество