https://ria.ru/20240111/putin-1920709820.html
Путину подарили кофту на студии "Мечталет"
Путину подарили кофту на студии "Мечталет" - РИА Новости, 11.01.2024
Путину подарили кофту на студии "Мечталет"
Президент России Владимир Путин во время посещения в Хабаровске анимационной студии "Мечталёт" получил в подарок кофту и рюкзачок. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T13:03
2024-01-11T13:03
2024-01-11T13:05
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения в Хабаровске анимационной студии "Мечталёт" получил в подарок кофту и рюкзачок. "Владимир Владимирович, мы на самом деле видим вас постоянно только вот в такой вот строгой одежде и подумали, что у вас кофты что ли нет, и решили сделать, подарить вам кофту "Мечталет"… и вот эти рюкзачки", - сказал сооснователь студии и вручил подарок голубую кофту с белыми надписями. Путину также показали мультфильм "о чудесах Хабаровского края", который был снят в 2019 году, и попросили расписаться на постере. Президенту рассказали, что студия два года пыталась попасть в программу развития технопарков, но не успела, так как действие программы закончилось, и попросили вернуть ее. "Ну нужно просто сейчас посмотреть. Эту программу, мне кажется, сложнее вернуть, чем просто поддержать", - ответил Путин.
https://ria.ru/20231119/putin-1910407439.html
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Путин на анимационной студии
Путин на анимационной студии
2024-01-11T13:03
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Россия, Хабаровск, Владимир Путин, Общество
Путину подарили кофту на студии "Мечталет"
Путину подарили нестрогую кофту на анимационной студии "Мечталет"
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время посещения в Хабаровске анимационной студии "Мечталёт" получил в подарок кофту и рюкзачок.
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"Владимир Владимирович, мы на самом деле видим вас постоянно только вот в такой вот строгой одежде и подумали, что у вас кофты что ли нет, и решили сделать, подарить вам кофту "Мечталет"… и вот эти рюкзачки", - сказал сооснователь студии и вручил подарок голубую кофту с белыми надписями.
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Путину также показали мультфильм "о чудесах Хабаровского края", который был снят в 2019 году, и попросили расписаться на постере.
Президенту рассказали, что студия два года пыталась попасть в программу развития технопарков, но не успела, так как действие программы закончилось, и попросили вернуть ее.
"Ну нужно просто сейчас посмотреть. Эту программу, мне кажется, сложнее вернуть, чем просто поддержать", - ответил Путин.
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