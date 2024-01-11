https://ria.ru/20240111/putin-1920699640.html

Путин посетил в Хабаровске анимационную студию

Путин посетил в Хабаровске анимационную студию - РИА Новости, 11.01.2024

Путин посетил в Хабаровске анимационную студию

Президент России Владимир Путин посетил в Хабаровске анимационную студию "Мечталёт", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:22

2024-01-11T12:22

2024-01-11T12:50

хабаровск

дальний восток

россия

владимир путин

технологии

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин посетил в Хабаровске анимационную студию "Мечталёт", передает корреспондент РИА Новости. Это первая анимационная студия на Дальнем Востоке. Своей целью она ставит создание конкурентоспособного контента для международного рынка. Через год после создания в 2018 году студия реализовала шесть короткометражных проектов и начала работу над сериалом "Спина к спине". В 2020 году он вышел на стриминговые сервисы и телеканалы России, а затем в Китае и Казахстане. Получив поддержку министерства культуры, студия сейчас работает над вторым сезоном "Спины к спине", полнометражным фильмом "Невельской" и сериальным проектом для подростковой аудитории. Сооснователь студии Виталий Тен рассказывал, что они заинтересовались исследователем Дальнего Востока и основателем Николаевска-на-Амуре Геннадием Невельским после выставки в Хабаровске. "Мы поняли, что это наш герой, качества и ценности которого мы хотели бы передать нашей молодежи. Невельской прошел тяжелый путь, он много жертвовал своей командой и даже потерял свою дочь в экспедиции. Он поставил себе большую цель и шел к ней до конца", — пояснял Тен. По его словам, процесс создания анимации очень долгий и трудозатратный, но они надеются, что зрители смогут увидеть работу в этом году.

https://ria.ru/20240110/multfilmy-1920527967.html

https://ria.ru/20231208/buratino-1914624163.html

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хабаровск, дальний восток, россия, владимир путин, технологии