В США сделали шокирующее заявление о Путине
The Washington Post: Путин чувствует скорую победу на Украине
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует скорую победу на Украине, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер.
"Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы... Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что российский лидер переоборудовал российскую экономику, будучи уверен, что терпение Запада на исходе. Напротив, Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по помощи Украине, пишет автор.
"Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию", — указывает WP.
Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
"Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы... Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что российский лидер переоборудовал российскую экономику, будучи уверен, что терпение Запада на исходе. Напротив, Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по помощи Украине, пишет автор.
"Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию", — указывает WP.
Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.