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В США сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 11.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:26 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/putin-1920671943.html
В США сделали шокирующее заявление о Путине
В США сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 11.01.2024
В США сделали шокирующее заявление о Путине
Президент России Владимир Путин чувствует скорую победу на Украине, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. "Не обращайте внимания на радостные... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:26
2024-01-11T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует скорую победу на Украине, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. "Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы... Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российский лидер переоборудовал российскую экономику, будучи уверен, что терпение Запада на исходе. Напротив, Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по помощи Украине, пишет автор. "Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию", — указывает WP. Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html
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в мире, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
В США сделали шокирующее заявление о Путине

The Washington Post: Путин чувствует скорую победу на Украине

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует скорую победу на Украине, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер.

"Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы... Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что российский лидер переоборудовал российскую экономику, будучи уверен, что терпение Запада на исходе. Напротив, Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по помощи Украине, пишет автор.

"Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию", — указывает WP.

Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
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