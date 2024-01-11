https://ria.ru/20240111/putin-1920671943.html

В США сделали шокирующее заявление о Путине

В США сделали шокирующее заявление о Путине - РИА Новости, 11.01.2024

В США сделали шокирующее заявление о Путине

Президент России Владимир Путин чувствует скорую победу на Украине, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. "Не обращайте внимания на радостные... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:26

2024-01-11T10:26

2024-01-11T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

владимир путин

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин чувствует скорую победу на Украине, пишет обозреватель The Washington Post Ли Хокстейдер. "Не обращайте внимания на радостные разговоры в Вашингтоне и европейских столицах о стратегическом поражении Москвы... Реальность такова, что Путин чувствует, что победа близка", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российский лидер переоборудовал российскую экономику, будучи уверен, что терпение Запада на исходе. Напротив, Вашингтон и его европейские союзники, похоже, устали от своих усилий по помощи Украине, пишет автор. "Это изменило ситуацию на поле боя, вынудив киевские войска занять оборонительную позицию", — указывает WP. Ранее французский генерал Жан-Поль Паломеро в эфире телеканала LCI заявил, что военная промышленность России находится на подъеме, а Украина уже не может восполнить свои технические и человеческие ресурсы, особенно, в свете снижения западной поддержки в наиболее, по его словам, важный момент.

https://ria.ru/20240111/ukraina-1920661362.html

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в мире, украина, россия, владимир путин