https://ria.ru/20240111/putin-1920671206.html

Путин пообещал посетить Курилы

Путин пообещал посетить Курилы - РИА Новости, 11.01.2024

Путин пообещал посетить Курилы

Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока пообещал съездить на Курильские острова. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T10:23

2024-01-11T10:23

2024-01-11T10:55

общество

россия

курильские острова

владимир путин

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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока пообещал съездить на Курильские острова.Один из участников мероприятия рассказал президенту о развитии туризма в регионе. "Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду", — ответил Путин.Он также поддержал идею развивать туристический кластер на островах. Курильские острова входят в состав Сахалинской области России, однако Токио оспаривает их принадлежность.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20240111/putin-1920667009.html

россия

курильские острова

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общество, россия, курильские острова, владимир путин