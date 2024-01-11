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Путин пообещал посетить Курилы - РИА Новости, 11.01.2024
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10:23 11.01.2024 (обновлено: 10:55 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/putin-1920671206.html
Путин пообещал посетить Курилы
Путин пообещал посетить Курилы - РИА Новости, 11.01.2024
Путин пообещал посетить Курилы
Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока пообещал съездить на Курильские острова. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T10:23
2024-01-11T10:55
общество
россия
курильские острова
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока пообещал съездить на Курильские острова.Один из участников мероприятия рассказал президенту о развитии туризма в регионе. &quot;Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду&quot;, — ответил Путин.Он также поддержал идею развивать туристический кластер на островах. Курильские острова входят в состав Сахалинской области России, однако Токио оспаривает их принадлежность.В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20240111/putin-1920667009.html
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общество, россия, курильские острова, владимир путин
Общество, Россия, Курильские острова, Владимир Путин
Путин пообещал посетить Курилы

Путин пообещал посетить Курильские острова

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока пообещал съездить на Курильские острова.
Один из участников мероприятия рассказал президенту о развитии туризма в регионе.
«

"Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду", — ответил Путин.

Он также поддержал идею развивать туристический кластер на островах.
Курильские острова входят в состав Сахалинской области России, однако Токио оспаривает их принадлежность.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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