Путин пообещал посетить Курилы
Путин пообещал посетить Курильские острова
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока пообещал съездить на Курильские острова.
Один из участников мероприятия рассказал президенту о развитии туризма в регионе.
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"Там очень интересно, говорят. Не был ни разу, к сожалению, обязательно приеду", — ответил Путин.
Он также поддержал идею развивать туристический кластер на островах.
Курильские острова входят в состав Сахалинской области России, однако Токио оспаривает их принадлежность.
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция Москвы заключается в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.