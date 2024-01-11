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Путин подумает над увеличением льготных кредитов для резидентов ТОРов в ДФО - РИА Новости, 11.01.2024
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09:52 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/putin-1920666299.html
Путин подумает над увеличением льготных кредитов для резидентов ТОРов в ДФО
Путин подумает над увеличением льготных кредитов для резидентов ТОРов в ДФО - РИА Новости, 11.01.2024
Путин подумает над увеличением льготных кредитов для резидентов ТОРов в ДФО
Президент РФ Владимир Путин пообещал дальневосточным предпринимателям подумать над возможностью увеличения лимитов по льготной программе кредитования для... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:52
2024-01-11T09:52
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дальневосточным предпринимателям подумать над возможностью увеличения лимитов по льготной программе кредитования для резидентов ТОР и СПВ для реализации ими проектов на территории ДФО, но обещать не стал. "Что касается увеличения лимитов или фондирования банков дополнительно, это будет сводить если не на нет, то уменьшать эффект от того, что делает Центральный банк по подавлению инфляции", - сказал Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока. Он отметил, что просьба об увеличении лимитов связана с увеличением денежной массы. "Это, конечно, теоретически можно сделать, но это идёт вразрез с теми целями, ради которых поднимается ключевая ставка Центрального банка. Давайте мы подумаем, поговорим с правительством на этот счет... Я не говорю нет, но очень осторожно к этому отношусь. А в целом идея, конечно, правильная", - добавил президент.
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экономика, россия, дальний восток, владимир путин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин подумает над увеличением льготных кредитов для резидентов ТОРов в ДФО

Путин подумает над увеличением льготных кредитов для резидентов ТОРов в ДФО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал дальневосточным предпринимателям подумать над возможностью увеличения лимитов по льготной программе кредитования для резидентов ТОР и СПВ для реализации ими проектов на территории ДФО, но обещать не стал.
«
"Что касается увеличения лимитов или фондирования банков дополнительно, это будет сводить если не на нет, то уменьшать эффект от того, что делает Центральный банк по подавлению инфляции", - сказал Путин на встрече с предпринимателями Дальнего Востока.
Он отметил, что просьба об увеличении лимитов связана с увеличением денежной массы.
"Это, конечно, теоретически можно сделать, но это идёт вразрез с теми целями, ради которых поднимается ключевая ставка Центрального банка. Давайте мы подумаем, поговорим с правительством на этот счет... Я не говорю нет, но очень осторожно к этому отношусь. А в целом идея, конечно, правильная", - добавил президент.
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладимир Путин
 
 
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