Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:43 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/putin-1920665320.html
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах - РИА Новости, 11.01.2024
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах
Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДВФО поблагодарил за пожелания убедительной победы на выборах. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:43
2024-01-11T09:43
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920659019_0:170:3238:1991_1920x0_80_0_0_6390cab6a60393d1c1cfe73290854805.jpg
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДВФО поблагодарил за пожелания убедительной победы на выборах. "Разрешите пожелать Вам убедительной победы на выборах", - сказал один из участников встречи. "Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас", - ответил Путин. Выборы президента состоятся 17 марта.
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920659019_470:0:3199:2047_1920x0_80_0_0_0dd3ccfec235aa3fc64cbdf01da3a072.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, дальний восток
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дальний Восток
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах

Путин на встрече с предпринимателями поблагодарил за пожелания победы на выборах

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДВФО поблагодарил за пожелания убедительной победы на выборах.
"Разрешите пожелать Вам убедительной победы на выборах", - сказал один из участников встречи.
"Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас", - ответил Путин.
Выборы президента состоятся 17 марта.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
Инфографика
Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияВладимир ПутинДальний Восток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала