https://ria.ru/20240111/putin-1920665320.html
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах - РИА Новости, 11.01.2024
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах
Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДВФО поблагодарил за пожелания убедительной победы на выборах. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:43
2024-01-11T09:43
2024-01-11T09:43
выборы президента россии — 2024
политика
россия
владимир путин
дальний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920659019_0:170:3238:1991_1920x0_80_0_0_6390cab6a60393d1c1cfe73290854805.jpg
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДВФО поблагодарил за пожелания убедительной победы на выборах. "Разрешите пожелать Вам убедительной победы на выборах", - сказал один из участников встречи. "Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас", - ответил Путин. Выборы президента состоятся 17 марта.
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920659019_470:0:3199:2047_1920x0_80_0_0_0dd3ccfec235aa3fc64cbdf01da3a072.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, дальний восток
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Владимир Путин, Дальний Восток
Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах
Путин на встрече с предпринимателями поблагодарил за пожелания победы на выборах