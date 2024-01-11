https://ria.ru/20240111/putin-1920665320.html

Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах

Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах - РИА Новости, 11.01.2024

Путин поблагодарил за пожелания победы на выборах

Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДВФО поблагодарил за пожелания убедительной победы на выборах. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:43

2024-01-11T09:43

2024-01-11T09:43

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

дальний восток

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями ДВФО поблагодарил за пожелания убедительной победы на выборах. "Разрешите пожелать Вам убедительной победы на выборах", - сказал один из участников встречи. "Спасибо большое. Спасибо. Благодарю вас", - ответил Путин. Выборы президента состоятся 17 марта.

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политика, россия, владимир путин, дальний восток