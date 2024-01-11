https://ria.ru/20240111/putin-1920665055.html

Путин объяснил, почему все регионы не могут быть поставлены в одни условия

Путин объяснил, почему все регионы не могут быть поставлены в одни условия - РИА Новости, 11.01.2024

Путин объяснил, почему все регионы не могут быть поставлены в одни условия

Суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, не подходит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T09:41

2024-01-11T09:41

2024-01-11T09:42

экономика

россия

дальний восток

владимир путин

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, не подходит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я не хочу никого ругать, и наших либералов, они свое дело делают, качественно. Но общий такой суперлиберальный подход - все должны быть поставлены в равные условия, и Дальний Восток тоже, как и европейская часть, но тогда здесь и депопуляция продолжалась, и ничего бы не было. Условия-то разные", - сказал Путин на встрече с дальневосточным бизнесом, комментируя дальневосточный льготный режим. По его словам, условия нужно создавать точечно и работать, и "в целом это получается".

https://ria.ru/20240111/putin-1920656987.html

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экономика, россия, дальний восток, владимир путин