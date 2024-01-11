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Путин объяснил, почему все регионы не могут быть поставлены в одни условия - РИА Новости, 11.01.2024
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09:41 11.01.2024 (обновлено: 09:42 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/putin-1920665055.html
Путин объяснил, почему все регионы не могут быть поставлены в одни условия
Путин объяснил, почему все регионы не могут быть поставлены в одни условия - РИА Новости, 11.01.2024
Путин объяснил, почему все регионы не могут быть поставлены в одни условия
Суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, не подходит, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T09:41
2024-01-11T09:42
экономика
россия
дальний восток
владимир путин
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, не подходит, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я не хочу никого ругать, и наших либералов, они свое дело делают, качественно. Но общий такой суперлиберальный подход - все должны быть поставлены в равные условия, и Дальний Восток тоже, как и европейская часть, но тогда здесь и депопуляция продолжалась, и ничего бы не было. Условия-то разные", - сказал Путин на встрече с дальневосточным бизнесом, комментируя дальневосточный льготный режим. По его словам, условия нужно создавать точечно и работать, и "в целом это получается".
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экономика, россия, дальний восток, владимир путин
Экономика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин объяснил, почему все регионы не могут быть поставлены в одни условия

Путин: подход, когда все регионы поставлены в одни условия, не подходит для РФ

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Суперлиберальный подход, когда все регионы должны быть поставлены в одни условия, не подходит, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Я не хочу никого ругать, и наших либералов, они свое дело делают, качественно. Но общий такой суперлиберальный подход - все должны быть поставлены в равные условия, и Дальний Восток тоже, как и европейская часть, но тогда здесь и депопуляция продолжалась, и ничего бы не было. Условия-то разные", - сказал Путин на встрече с дальневосточным бизнесом, комментируя дальневосточный льготный режим.
По его словам, условия нужно создавать точечно и работать, и "в целом это получается".
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ЭкономикаРоссияДальний ВостокВладимир Путин
 
 
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