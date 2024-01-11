https://ria.ru/20240111/putin-1920656649.html

Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента

Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента - РИА Новости, 11.01.2024

Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента

Рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5 процента, сообщил Владимир Путин в Хабаровске на встрече с предпринимателями... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T08:41

2024-01-11T08:41

2024-01-11T13:17

экономика

владимир путин

россия

европа

германия

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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5 процента, сообщил Владимир Путин в Хабаровске на встрече с предпринимателями Дальнего Востока."Больше четырех процентов? Ну, может быть, да. У нас падение, вот мне Михаил Владимирович (Мишустин. — Прим. ред.) сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2% <…> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП", — сказал президент.Он напомнил, что по объему экономики в целом Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире."По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться", — добавил российский лидер.Путин отметил, что "это удивительный результат" в условиях, когда Россию "душат, давят" со всех сторон.Как сообщал 30 декабря министр экономического развития Максим Решетников, экономика показала устойчивость, рост ВВП, по предварительным оценкам, составит 3,5%.По данным Росстата на конец декабря, в третьем квартале 2023 года подъем экономики составил 5,5%. Ведомство отметило, что рост физического объема ВВП произошел за счет увеличения внутреннего конечного спроса на фоне сокращения чистого экспорта.

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россия

европа

германия

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экономика, владимир путин, россия, европа, германия