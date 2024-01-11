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Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента - РИА Новости, 11.01.2024
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08:41 11.01.2024 (обновлено: 13:17 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/putin-1920656649.html
Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента
Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента - РИА Новости, 11.01.2024
Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента
Рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5 процента, сообщил Владимир Путин в Хабаровске на встрече с предпринимателями... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:41
2024-01-11T13:17
экономика
владимир путин
россия
европа
германия
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ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5 процента, сообщил Владимир Путин в Хабаровске на встрече с предпринимателями Дальнего Востока."Больше четырех процентов? Ну, может быть, да. У нас падение, вот мне Михаил Владимирович (Мишустин. — Прим. ред.) сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2% &lt;…&gt; Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП", — сказал президент.Он напомнил, что по объему экономики в целом Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире."По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться", — добавил российский лидер.Путин отметил, что "это удивительный результат" в условиях, когда Россию "душат, давят" со всех сторон.Как сообщал 30 декабря министр экономического развития Максим Решетников, экономика показала устойчивость, рост ВВП, по предварительным оценкам, составит 3,5%.По данным Росстата на конец декабря, в третьем квартале 2023 года подъем экономики составил 5,5%. Ведомство отметило, что рост физического объема ВВП произошел за счет увеличения внутреннего конечного спроса на фоне сокращения чистого экспорта.
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экономика, владимир путин, россия, европа, германия
Экономика, Владимир Путин, Россия, Европа, Германия
Путин: рост экономики по итогам 2023 года может быть выше 3,5 процента

Путин: Россию со всех сторон душат, а она стала первой экономикой в Европе

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на встрече в Хабаровске с представителями деловых кругов Дальневосточного федерального округа
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 янв — РИА Новости. Рост российской экономики по итогам 2023 года может быть выше прогнозируемых 3,5 процента, сообщил Владимир Путин в Хабаровске на встрече с предпринимателями Дальнего Востока.
«
"Больше четырех процентов? Ну, может быть, да. У нас падение, вот мне Михаил Владимирович (Мишустин. — Прим. ред.) сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году 2,1%, на самом деле оказалось 1,2% <…> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП", — сказал президент.
Он напомнил, что по объему экономики в целом Россия обогнала Германию, стала первой в Европе и пятой в мире.
«
"По паритету покупательной способности мы обогнали всю Европу, но на душу населения — нам еще надо стараться", — добавил российский лидер.
Путин отметил, что "это удивительный результат" в условиях, когда Россию "душат, давят" со всех сторон.
Как сообщал 30 декабря министр экономического развития Максим Решетников, экономика показала устойчивость, рост ВВП, по предварительным оценкам, составит 3,5%.
По данным Росстата на конец декабря, в третьем квартале 2023 года подъем экономики составил 5,5%. Ведомство отметило, что рост физического объема ВВП произошел за счет увеличения внутреннего конечного спроса на фоне сокращения чистого экспорта.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссияЕвропаГермания
 
 
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