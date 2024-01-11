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Путин рассказал о развитии Дальнего Востока - РИА Новости, 11.01.2024
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08:34 11.01.2024 (обновлено: 08:58 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/putin-1920655843.html
Путин рассказал о развитии Дальнего Востока
Путин рассказал о развитии Дальнего Востока - РИА Новости, 11.01.2024
Путин рассказал о развитии Дальнего Востока
Президент России Владимир Путин вспомнил о том, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока, и отметил, что сейчас движение в этом... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T08:34
2024-01-11T08:58
дальний восток
владимир путин
россия
общество
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о том, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока, и отметил, что сейчас движение в этом направлении уже стало заметным."Я вспоминаю начало вот этих программ и помню, как настроение было кислое такое, потому что мы говорили, говорили: сейчас будем делать то, сделаем это, там судостроение будем развивать, сделаем это, это, но всё имеет такую инерцию, так было тяжело первые шаги делать, и люди ждали, а вроде как и ничего не происходит. Но всё-таки движение уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует", - сказал Путин на встрече с дальневосточным бизнесом.
https://ria.ru/20231114/aviaperevozki-1909429736.html
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дальний восток, владимир путин, россия, общество
Дальний Восток, Владимир Путин, Россия, Общество
Путин рассказал о развитии Дальнего Востока

Путин вспомнил, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Хабаровск
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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вспомнил о том, как тяжело было делать первые шаги в развитии Дальнего Востока, и отметил, что сейчас движение в этом направлении уже стало заметным.
"Я вспоминаю начало вот этих программ и помню, как настроение было кислое такое, потому что мы говорили, говорили: сейчас будем делать то, сделаем это, там судостроение будем развивать, сделаем это, это, но всё имеет такую инерцию, так было тяжело первые шаги делать, и люди ждали, а вроде как и ничего не происходит. Но всё-таки движение уже стало заметным на Дальнем Востоке, и это очень радует", - сказал Путин на встрече с дальневосточным бизнесом.
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