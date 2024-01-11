https://ria.ru/20240111/putin-1920633373.html

Путин обсудит планы развития дальневосточных городов

Путин обсудит планы развития дальневосточных городов - РИА Новости, 11.01.2024

Путин обсудит планы развития дальневосточных городов

Президент России Владимир Путин в Хабаровском крае проведет совещание по развитию дальневосточных городов и встречу с главой региона Михаилом Дегтяревым, а... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T00:09

2024-01-11T00:09

2024-01-11T00:09

хабаровский край

россия

хабаровск

владимир путин

михаил дегтярев

дмитрий песков

политика

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ХАБАРОВСК, 11 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Хабаровском крае проведет совещание по развитию дальневосточных городов и встречу с главой региона Михаилом Дегтяревым, а также пообщается с местными предпринимателями и посетит мультипликационную студию. Президент в среду вечером прибыл в Хабаровский край после поездки в Чукотский автономный округ. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в программе Путина в Хабаровске "будет большая презентация комплексных планов развития дальневосточных городов". Также, по его словам, запланирована беседа с представителями местного бизнеса - будет достаточно много предпринимателей, предстоит предметный разговор. Кроме того, Путин посетит мультипликационную студию, где также запланировано общение и будет обсуждаться вопрос создания креативных кластеров в регионах, рассказал Песков. Также президент отдельно пообщается с губернатором Хабаровского края Дегтяревым. Планы развития дальневосточных городов Ранее правительство РФ утвердило планы социально-экономического развития 16 дальневосточных городов до 2030 года. Такие мастер-планы предусматривают обновление жилищного фонда, строительство социальных объектов, благоустройство территорий, модернизацию транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие курортных зон. Были утверждены планы для Анадыря, Арсеньева, Биробиджана, Благовещенска, Белогорска, Большого Камня, Владивостока, Комсомольска-на-Амуре, Краснокаменска, Нерюнгри, Находки, Магадана, Уссурийска, Свободного, Хабаровска и Якутска. Всего по поручению президента были разработаны мастер-планы для 25 дальневосточных городов, в их подготовке принимали участие правительство, региональные власти и предпринимательское сообщество, уточнили в кабмине. Ранее в 2023 году правительство утвердило аналогичные планы развития для Читы, Улан-Удэ, Северобайкальска, Тынды, Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Елизово, Корсакова и Артёма.

https://ria.ru/20231221/port-1917162937.html

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хабаровский край, россия, хабаровск, владимир путин, михаил дегтярев, дмитрий песков, политика