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Антикоррупционное агентство составило протокол на премьера Украины - РИА Новости, 11.01.2024
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12:09 11.01.2024 (обновлено: 13:07 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/protokol-1920696885.html
Антикоррупционное агентство составило протокол на премьера Украины
Антикоррупционное агентство составило протокол на премьера Украины - РИА Новости, 11.01.2024
Антикоррупционное агентство составило протокол на премьера Украины
На премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составили протокол о незаконном раскрытии информации о разоблачителе коррупционера, сообщило Национальное агентство... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:09
2024-01-11T13:07
в мире
украина
денис шмыгаль
национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составили протокол о незаконном раскрытии информации о разоблачителе коррупционера, сообщило Национальное агентство по противодействию коррупции в Telegram-канале. "Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей", — говорится в публикации. По данным агентства, глава правительства получил от члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей информацию о коррупции со стороны главы этой комиссии. Шмыгаль поручил чиновникам проработать эту информацию, при этом среди ответственных лиц оказался и сам подозреваемый.После этого глава комиссии открыл дисциплинарное производство против своего разоблачителя.Агентство пригласило премьера 10 января ознакомиться с протоколом, но тот без объяснения причин не пришел."НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, на чиновника будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений в отношении него в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — пояснили в агентстве.На Украине работает единый портал, где можно анонимно оставить сообщение о фактах коррупции. Как заявлял глава антикоррупционного агентства Новиков, разоблачители могут получить десять процентов от суммы сорванной незаконной сделки.Шмыгаль в середине декабря сообщил, что правительство готовит "матрицу новых реформ", где важную роль будут играть антикоррупционные инициативы. Он пообещал создать систему, в которой "нет возможности для коррупции", что должно произойти благодаря "цифровизации государственных услуг, дерегуляции бизнеса и уменьшению роли государства в экономике".
https://ria.ru/20240109/ukraina-1920230865.html
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в мире, украина, денис шмыгаль, национальное агентство украины по вопросам предотвращения коррупции (напк)
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
Антикоррупционное агентство составило протокол на премьера Украины

НАПК составило протокол на премьера Шмыгаля за незаконное разглашение информации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. На премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля составили протокол о незаконном раскрытии информации о разоблачителе коррупционера, сообщило Национальное агентство по противодействию коррупции в Telegram-канале.
«
"Председатель НАПК Александр Новиков составил протокол в отношении премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Он незаконно разгласил информацию об обличителе, которая стала ему известна в связи с выполнением служебных обязанностей", — говорится в публикации.
По данным агентства, глава правительства получил от члена комиссии по регулированию азартных игр и лотерей информацию о коррупции со стороны главы этой комиссии. Шмыгаль поручил чиновникам проработать эту информацию, при этом среди ответственных лиц оказался и сам подозреваемый.
После этого глава комиссии открыл дисциплинарное производство против своего разоблачителя.
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Агентство пригласило премьера 10 января ознакомиться с протоколом, но тот без объяснения причин не пришел.
«
"НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, на чиновника будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений в отношении него в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — пояснили в агентстве.
На Украине работает единый портал, где можно анонимно оставить сообщение о фактах коррупции. Как заявлял глава антикоррупционного агентства Новиков, разоблачители могут получить десять процентов от суммы сорванной незаконной сделки.
Шмыгаль в середине декабря сообщил, что правительство готовит "матрицу новых реформ", где важную роль будут играть антикоррупционные инициативы. Он пообещал создать систему, в которой "нет возможности для коррупции", что должно произойти благодаря "цифровизации государственных услуг, дерегуляции бизнеса и уменьшению роли государства в экономике".
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В миреУкраинаДенис ШмыгальНациональное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК)
 
 
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