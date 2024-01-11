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Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания - РИА Новости, 11.01.2024
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12:34 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/proekt-1920702966.html
Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания
Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания - РИА Новости, 11.01.2024
Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания
Кандидат в президенты от партии "Новый люди" Владислав Даванков внесёт в ГД законопроект о праве родительских комитетов выбирать поставщиков для школьного... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T12:34
2024-01-11T12:34
общество
россия
владислав даванков
госдума рф
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новый люди" Владислав Даванков внесёт в ГД законопроект о праве родительских комитетов выбирать поставщиков для школьного питания на следующей неделе, сообщила пресс-служба партии. "Вице-спикер Госдумы, единый кандидат в президенты от партии "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков предложил дать родительским комитетам право влиять на школьное питание. В частности, выбирать поставщика. Соответствующий законопроект он внесёт в Государственную Думу уже на следующей неделе", - следует из пресс-релиза. По словам Даванкова, треть детей вообще ничего не едят в школе, поскольку в России много учреждений с "действительно ужасным питанием", "невкусным" и "холодным". "Родители это знают, но ничего с этим сделать не могут. Подрядчика выбирает школа по принципу "чем дешевле, тем лучше". Это путь в никуда. Родителям нужно дать право менять поставщиков. Чтобы меню было вкусным и разнообразным, нужно создавать здоровую конкуренцию и подключать местных производителей. А не холдинги, которым на детей вообще всё равно", - приводятся слова Даванкова в пресс-релизе.
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общество, россия, владислав даванков, госдума рф
Общество, Россия, Владислав Даванков, Госдума РФ
Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания

Даванков внесет в ГД проект о праве родителей влиять на школьное питание

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОрганизация питания в школах
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Организация питания в школах. Архивное фото
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новый люди" Владислав Даванков внесёт в ГД законопроект о праве родительских комитетов выбирать поставщиков для школьного питания на следующей неделе, сообщила пресс-служба партии.
"Вице-спикер Госдумы, единый кандидат в президенты от партии "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков предложил дать родительским комитетам право влиять на школьное питание. В частности, выбирать поставщика. Соответствующий законопроект он внесёт в Государственную Думу уже на следующей неделе", - следует из пресс-релиза.
По словам Даванкова, треть детей вообще ничего не едят в школе, поскольку в России много учреждений с "действительно ужасным питанием", "невкусным" и "холодным".
"Родители это знают, но ничего с этим сделать не могут. Подрядчика выбирает школа по принципу "чем дешевле, тем лучше". Это путь в никуда. Родителям нужно дать право менять поставщиков. Чтобы меню было вкусным и разнообразным, нужно создавать здоровую конкуренцию и подключать местных производителей. А не холдинги, которым на детей вообще всё равно", - приводятся слова Даванкова в пресс-релизе.
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ОбществоРоссияВладислав ДаванковГосдума РФ
 
 
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