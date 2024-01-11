https://ria.ru/20240111/proekt-1920702966.html

Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания

Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания - РИА Новости, 11.01.2024

Даванков внесет в ГД проект о праве выбора поставщика школьного питания

Кандидат в президенты от партии "Новый люди" Владислав Даванков внесёт в ГД законопроект о праве родительских комитетов выбирать поставщиков для школьного... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T12:34

2024-01-11T12:34

2024-01-11T12:34

общество

россия

владислав даванков

госдума рф

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты от партии "Новый люди" Владислав Даванков внесёт в ГД законопроект о праве родительских комитетов выбирать поставщиков для школьного питания на следующей неделе, сообщила пресс-служба партии. "Вице-спикер Госдумы, единый кандидат в президенты от партии "Новые люди" и "Партии роста" Владислав Даванков предложил дать родительским комитетам право влиять на школьное питание. В частности, выбирать поставщика. Соответствующий законопроект он внесёт в Государственную Думу уже на следующей неделе", - следует из пресс-релиза. По словам Даванкова, треть детей вообще ничего не едят в школе, поскольку в России много учреждений с "действительно ужасным питанием", "невкусным" и "холодным". "Родители это знают, но ничего с этим сделать не могут. Подрядчика выбирает школа по принципу "чем дешевле, тем лучше". Это путь в никуда. Родителям нужно дать право менять поставщиков. Чтобы меню было вкусным и разнообразным, нужно создавать здоровую конкуренцию и подключать местных производителей. А не холдинги, которым на детей вообще всё равно", - приводятся слова Даванкова в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240109/ege-1920354995.html

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общество, россия, владислав даванков, госдума рф