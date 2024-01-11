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Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ
Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:48
2024-01-11T19:48
2024-01-11T19:48
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение границы России с Украиной, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "11 января Брянский областной суд вынес приговор Петру Колистратову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", – говорится в сообщении. По данным суда, житель Ростовской области решил перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины, чтобы воевать против России. Отмечается, что для этого Колистратов переписывался с украинскими вербовщиками и разработал маршрут пересечения границы с Украиной. В Брянске он купил надувную лодку для преодоления водной преграды, а затем направился в Стародубский район Брянской области, откуда пешком пошел в сторону границы. В пограничной зоне его задержали сотрудники правоохранительных органов. "Свою вину подсудимый полностью признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – рассказали в суде. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231230/gosizmena-1919149534.html
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происшествия, россия, ростовская область, украина, брянский областной суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Ростовская область, Украина, Брянский областной суд
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ
Суд в Брянске вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости.
Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение границы России с Украиной, сообщили в объединенной пресс-службе
судов общей юрисдикции Брянской области.
"11 января Брянский областной суд вынес приговор Петру Колистратову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", – говорится в сообщении.
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По данным суда, житель Ростовской области решил перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины, чтобы воевать против России.
Отмечается, что для этого Колистратов переписывался с украинскими вербовщиками и разработал маршрут пересечения границы с Украиной. В Брянске
он купил надувную лодку для преодоления водной преграды, а затем направился в Стародубский район Брянской области, откуда пешком пошел в сторону границы. В пограничной зоне его задержали сотрудники правоохранительных органов.
"Свою вину подсудимый полностью признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – рассказали в суде. Приговор не вступил в законную силу.
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