Рейтинг@Mail.ru
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:48 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/prigovor-1920806571.html
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ
Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T19:48
2024-01-11T19:48
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
ростовская область
украина
брянский областной суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение границы России с Украиной, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "11 января Брянский областной суд вынес приговор Петру Колистратову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", – говорится в сообщении. По данным суда, житель Ростовской области решил перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины, чтобы воевать против России. Отмечается, что для этого Колистратов переписывался с украинскими вербовщиками и разработал маршрут пересечения границы с Украиной. В Брянске он купил надувную лодку для преодоления водной преграды, а затем направился в Стародубский район Брянской области, откуда пешком пошел в сторону границы. В пограничной зоне его задержали сотрудники правоохранительных органов. "Свою вину подсудимый полностью признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – рассказали в суде. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231230/gosizmena-1919149534.html
https://ria.ru/20231227/gosizmena-1918453477.html
россия
ростовская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ростовская область, украина, брянский областной суд
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Ростовская область, Украина, Брянский областной суд
Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ

Суд в Брянске вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение границы России с Украиной, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
"11 января Брянский областной суд вынес приговор Петру Колистратову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", – говорится в сообщении.
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Адыгее восемнадцатилетнего фигуранта признали виновным в госизмене
30 декабря 2023, 17:20
По данным суда, житель Ростовской области решил перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины, чтобы воевать против России.
Отмечается, что для этого Колистратов переписывался с украинскими вербовщиками и разработал маршрут пересечения границы с Украиной. В Брянске он купил надувную лодку для преодоления водной преграды, а затем направился в Стародубский район Брянской области, откуда пешком пошел в сторону границы. В пограничной зоне его задержали сотрудники правоохранительных органов.
"Свою вину подсудимый полностью признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – рассказали в суде. Приговор не вступил в законную силу.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Житель Ростовской области получил 12 лет за сбор сведений для ВСУ
27 декабря 2023, 14:35
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияРостовская областьУкраинаБрянский областной суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала