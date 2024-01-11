https://ria.ru/20240111/prigovor-1920806571.html

Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ

Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ - РИА Новости, 11.01.2024

Суд вынес приговор жителю Ростовской области, решившему воевать за ВСУ

Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T19:48

2024-01-11T19:48

2024-01-11T19:48

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

ростовская область

украина

брянский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Брянский областной суд присудил жителю Ростовской области Петру Колистратову восемь лет колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение границы России с Украиной, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области. "11 января Брянский областной суд вынес приговор Петру Колистратову, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации)", – говорится в сообщении. По данным суда, житель Ростовской области решил перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины, чтобы воевать против России. Отмечается, что для этого Колистратов переписывался с украинскими вербовщиками и разработал маршрут пересечения границы с Украиной. В Брянске он купил надувную лодку для преодоления водной преграды, а затем направился в Стародубский район Брянской области, откуда пешком пошел в сторону границы. В пограничной зоне его задержали сотрудники правоохранительных органов. "Свою вину подсудимый полностью признал. Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев", – рассказали в суде. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231230/gosizmena-1919149534.html

https://ria.ru/20231227/gosizmena-1918453477.html

россия

ростовская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, ростовская область, украина, брянский областной суд