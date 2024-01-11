https://ria.ru/20240111/prigovor-1920735409.html

Суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины

Суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины - РИА Новости, 11.01.2024

Суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины

Двадцатидвухлетний житель Мордовии, задержанный при попытке поджога оборудования на железной дороге в надежде получить деньги из Украины, осужден на 2 года... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T14:44

2024-01-11T14:44

2024-01-11T14:46

происшествия

украина

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Двадцатидвухлетний житель Мордовии, задержанный при попытке поджога оборудования на железной дороге в надежде получить деньги из Украины, осужден на 2 года колонии-поселения, сообщает УФСБ республики. Вадим Филянкин был задержан вместе с двумя знакомыми в декабре 2022 года при попытке поджога батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь (Чувашия) и тяговой подстанции на железнодорожном перегоне между станциями Ялга-Саранск Куйбышевской железной дороги. "У злоумышленников были изъяты канистры с бензином, горелки и другие предметы. В ходе следствия было установлено, что молодые люди через один из мессенджеров общались с неизвестными лицами из Украины, которые за вознаграждение предложили повредить железнодорожный объект. Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от них причинам", - говорится в сообщении. Алатырский районный суд Чувашии признал Филянкина виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога (статья 167 УК РФ). "Суд приговорил подсудимого к 2 годам колонии-поселения", - отмечается в релизе. Верховный суд Чувашии оставил приговор без изменения, он вступил в законную силу.

https://ria.ru/20231230/gosizmena-1919149534.html

https://ria.ru/20231227/gosizmena-1918453477.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, украина, россия