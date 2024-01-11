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Суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины - РИА Новости, 11.01.2024
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14:44 11.01.2024 (обновлено: 14:46 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/prigovor-1920735409.html
Суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины
Суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины - РИА Новости, 11.01.2024
Суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины
Двадцатидвухлетний житель Мордовии, задержанный при попытке поджога оборудования на железной дороге в надежде получить деньги из Украины, осужден на 2 года... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T14:44
2024-01-11T14:46
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Двадцатидвухлетний житель Мордовии, задержанный при попытке поджога оборудования на железной дороге в надежде получить деньги из Украины, осужден на 2 года колонии-поселения, сообщает УФСБ республики. Вадим Филянкин был задержан вместе с двумя знакомыми в декабре 2022 года при попытке поджога батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь (Чувашия) и тяговой подстанции на железнодорожном перегоне между станциями Ялга-Саранск Куйбышевской железной дороги. "У злоумышленников были изъяты канистры с бензином, горелки и другие предметы. В ходе следствия было установлено, что молодые люди через один из мессенджеров общались с неизвестными лицами из Украины, которые за вознаграждение предложили повредить железнодорожный объект. Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от них причинам", - говорится в сообщении. Алатырский районный суд Чувашии признал Филянкина виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога (статья 167 УК РФ). "Суд приговорил подсудимого к 2 годам колонии-поселения", - отмечается в релизе. Верховный суд Чувашии оставил приговор без изменения, он вступил в законную силу.
https://ria.ru/20231230/gosizmena-1919149534.html
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происшествия, украина, россия
Происшествия, Украина, Россия
Суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины

ФСБ: суд вынес приговор жителю Мордовии, не сумевшему выполнить заказ с Украины

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 янв - РИА Новости. Двадцатидвухлетний житель Мордовии, задержанный при попытке поджога оборудования на железной дороге в надежде получить деньги из Украины, осужден на 2 года колонии-поселения, сообщает УФСБ республики.
Вадим Филянкин был задержан вместе с двумя знакомыми в декабре 2022 года при попытке поджога батарейных шкафов у станций Светотехника-Алатырь (Чувашия) и тяговой подстанции на железнодорожном перегоне между станциями Ялга-Саранск Куйбышевской железной дороги.
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"У злоумышленников были изъяты канистры с бензином, горелки и другие предметы. В ходе следствия было установлено, что молодые люди через один из мессенджеров общались с неизвестными лицами из Украины, которые за вознаграждение предложили повредить железнодорожный объект. Преступный умысел не был доведен до конца по независящим от них причинам", - говорится в сообщении.
Алатырский районный суд Чувашии признал Филянкина виновным в покушении на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога (статья 167 УК РФ). "Суд приговорил подсудимого к 2 годам колонии-поселения", - отмечается в релизе.
Верховный суд Чувашии оставил приговор без изменения, он вступил в законную силу.
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