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Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
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07:17 11.01.2024
https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920650239.html
Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии
Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии
Приднестровье ждет конкретных политико-дипломатический действий от ОБСЕ в оценке введенных Молдавией таможенных пошлин, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T07:17
2024-01-11T07:17
в мире
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
вадим красносельский
обсе
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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Приднестровье ждет конкретных политико-дипломатический действий от ОБСЕ в оценке введенных Молдавией таможенных пошлин, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский. Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января. "Из-за негативного подхода соседней Молдовы вызовов, угрожающих региональной стабильности и безопасности, становится больше. Содействовать нормализации ситуации – прямая обязанность миссии ОБСЕ, и мы рассчитываем на более активную деятельность данного посредника. Рациональные подходы должны возобладать", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья также отметил, что пока молдавская сторона ответов по поводу введенных таможенных пошлин не представила. По его словам, отсутствует и внятная реакция иных участников переговорного формата "5+2". "От международных представителей в переговорном процессе ждем конкретных политико-дипломатических действий, направленных как на восстановление справедливости и обеспечение принципов переговорного процесса, так и – в первую очередь – на защиту прав и интересов жителей Приднестровской Молдавской республики", - отметил Красносельский. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920647779.html
https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920647166.html
молдавия
кишинев
приднестровская молдавская республика
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в мире, молдавия, кишинев, приднестровская молдавская республика, вадим красносельский, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Приднестровская Молдавская Республика, Вадим Красносельский, ОБСЕ
Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии

Глава ПМР: Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Приднестровье ждет конкретных политико-дипломатический действий от ОБСЕ в оценке введенных Молдавией таможенных пошлин, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января.
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Глава ПМР рассказал, к чему приведут пошлины Молдавии
06:36
"Из-за негативного подхода соседней Молдовы вызовов, угрожающих региональной стабильности и безопасности, становится больше. Содействовать нормализации ситуации – прямая обязанность миссии ОБСЕ, и мы рассчитываем на более активную деятельность данного посредника. Рациональные подходы должны возобладать", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также отметил, что пока молдавская сторона ответов по поводу введенных таможенных пошлин не представила. По его словам, отсутствует и внятная реакция иных участников переговорного формата "5+2".
«
"От международных представителей в переговорном процессе ждем конкретных политико-дипломатических действий, направленных как на восстановление справедливости и обеспечение принципов переговорного процесса, так и – в первую очередь – на защиту прав и интересов жителей Приднестровской Молдавской республики", - отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии
06:09
 
В миреМолдавияКишиневПриднестровская Молдавская РеспубликаВадим КрасносельскийОБСЕ
 
 
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