Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии
Глава ПМР: Приднестровье ждет от ОБСЕ оценки новых таможенных пошлин Молдавии
Логотип ОБСЕ. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Приднестровье ждет конкретных политико-дипломатический действий от ОБСЕ в оценке введенных Молдавией таможенных пошлин, заявил в интервью РИА Новости глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января.
"Из-за негативного подхода соседней Молдовы вызовов, угрожающих региональной стабильности и безопасности, становится больше. Содействовать нормализации ситуации – прямая обязанность миссии ОБСЕ, и мы рассчитываем на более активную деятельность данного посредника. Рациональные подходы должны возобладать", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья также отметил, что пока молдавская сторона ответов по поводу введенных таможенных пошлин не представила. По его словам, отсутствует и внятная реакция иных участников переговорного формата "5+2".
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"От международных представителей в переговорном процессе ждем конкретных политико-дипломатических действий, направленных как на восстановление справедливости и обеспечение принципов переговорного процесса, так и – в первую очередь – на защиту прав и интересов жителей Приднестровской Молдавской республики", - отметил Красносельский.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь - как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последний раунд переговоров состоялся в Братиславе 9 и 10 октября 2019 года.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.