https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920647779.html
Глава ПМР рассказал, к чему приведут пошлины Молдавии
Глава ПМР рассказал, к чему приведут пошлины Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
Глава ПМР рассказал, к чему приведут пошлины Молдавии
Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что уплата Приднестровьем таможенных пошлин... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:36
2024-01-11T06:36
2024-01-11T06:37
молдавия
в мире
кишинев
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что уплата Приднестровьем таможенных пошлин Молдавии приведет к расходам в десятки миллионов долларов в год и росту инфляции.Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января."По предварительным расчетам, уплата нашими экономическими агентами дополнительных таможенных пошлин в Молдове приведет к расходам в десятки миллионов долларов в год. Это повлечет за собой инфляционные процессы в виде роста цен на большинство товаров и, как следствие, снижение покупательной способности жителей Приднестровья и их общего благосостояния", - сказал Красносельский.По его словам, что избранный Кишиневом путь давления и блокад в отношении Приднестровья – тупиковый, прессинг никогда не способствовал нормализации отношений и укреплению региональной стабильности."Напомню, что наряду с двойной оплатой пошлин в форме средневековой дани соседней так называемой проевропейской Молдове сохраняются и другие ограничительные меры для нашей экономики, которые в совокупности наносят ущерб социально-экономическому положению каждого жителя Приднестровья", - отметил Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html
https://ria.ru/20240105/pridnestrove-1919795763.html
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молдавия, в мире, кишинев, вадим красносельский
Молдавия, В мире, Кишинев, Вадим Красносельский
Глава ПМР рассказал, к чему приведут пошлины Молдавии
Глава ПМР: плата пошлин Молдавии приведет к расходам и росту инфляции
ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что уплата Приднестровьем таможенных пошлин Молдавии приведет к расходам в десятки миллионов долларов в год и росту инфляции.
Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев
отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января.
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"По предварительным расчетам, уплата нашими экономическими агентами дополнительных таможенных пошлин в Молдове приведет к расходам в десятки миллионов долларов в год. Это повлечет за собой инфляционные процессы в виде роста цен на большинство товаров и, как следствие, снижение покупательной способности жителей Приднестровья и их общего благосостояния", - сказал Красносельский.
По его словам, что избранный Кишиневом путь давления и блокад в отношении Приднестровья – тупиковый, прессинг никогда не способствовал нормализации отношений и укреплению региональной стабильности.
"Напомню, что наряду с двойной оплатой пошлин в форме средневековой дани соседней так называемой проевропейской Молдове сохраняются и другие ограничительные меры для нашей экономики, которые в совокупности наносят ущерб социально-экономическому положению каждого жителя Приднестровья", - отметил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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