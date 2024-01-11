https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920647779.html

Глава ПМР рассказал, к чему приведут пошлины Молдавии

Глава ПМР рассказал, к чему приведут пошлины Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024

Глава ПМР рассказал, к чему приведут пошлины Молдавии

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что уплата Приднестровьем таможенных пошлин... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:36

2024-01-11T06:36

2024-01-11T06:37

молдавия

в мире

кишинев

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв - РИА Новости. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил в интервью РИА Новости, что уплата Приднестровьем таможенных пошлин Молдавии приведет к расходам в десятки миллионов долларов в год и росту инфляции.Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили, что Кишинев отменил льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе Молдавии вступили в силу с 1 января."По предварительным расчетам, уплата нашими экономическими агентами дополнительных таможенных пошлин в Молдове приведет к расходам в десятки миллионов долларов в год. Это повлечет за собой инфляционные процессы в виде роста цен на большинство товаров и, как следствие, снижение покупательной способности жителей Приднестровья и их общего благосостояния", - сказал Красносельский.По его словам, что избранный Кишиневом путь давления и блокад в отношении Приднестровья – тупиковый, прессинг никогда не способствовал нормализации отношений и укреплению региональной стабильности."Напомню, что наряду с двойной оплатой пошлин в форме средневековой дани соседней так называемой проевропейской Молдове сохраняются и другие ограничительные меры для нашей экономики, которые в совокупности наносят ущерб социально-экономическому положению каждого жителя Приднестровья", - отметил Красносельский.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html

https://ria.ru/20240105/pridnestrove-1919795763.html

молдавия

кишинев

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молдавия, в мире, кишинев, вадим красносельский