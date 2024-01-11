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Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
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06:09 11.01.2024 (обновлено: 07:07 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920647166.html
Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии
Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024
Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии
Таможенные пошлины Кишинева усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию там социального кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T06:09
2024-01-11T07:07
в мире
молдавия
кишинев
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Таможенные пошлины Кишинева усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию там социального кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский.Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили об отмене льгот для приднестровских компаний при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе республики вступили в силу с 1 января."Молдова усиливает политику по удушению приднестровской экономики и провоцированию социального кризиса в Приднестровье. Сохраняющаяся банковско-финансовая и транспортная блокада, проблемы с импортом большого перечня товаров, включая социально значимые — лекарства, медицинское оборудование, топливо, — блокирование экспорта приднестровских предприятий, экологические, а теперь и таможенные платежи — все это звенья одной цепи", — отметил Красносельский.Лидер Приднестровья также добавил, что пошлины взимаются не только при импорте, но и при экспорте товаров. По его словам, речь идет о "банальных поборах с приднестровских экономических агентов и потребителей, то есть населения"."Налицо парадокс: руководство соседнего государства громко декларирует приверженность цивилизованным европейским принципам и при этом грубейшим образом нарушает права и интересы жителей Приднестровья, в их числе и граждан Молдовы, идя вразрез с ранее достигнутыми договоренностями. И все это — на фоне отсутствия должной международной реакции", — заключил Красносельский.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
https://ria.ru/20240108/pridnestrove-1920172953.html
https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html
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в мире, молдавия, кишинев, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Кишинев, Вадим Красносельский
Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии

Глава ПМР: Молдавия таможенными пошлинами усиливает давление на Приднестровье

© Sputnik / Mihai CarausТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Таможенные пошлины Кишинева усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию там социального кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский.
Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили об отмене льгот для приднестровских компаний при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе республики вступили в силу с 1 января.
Вид на Тирасполь - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
В Приднестровье рассказали о потерях из-за новых пошлин в Молдавии
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"Молдова усиливает политику по удушению приднестровской экономики и провоцированию социального кризиса в Приднестровье. Сохраняющаяся банковско-финансовая и транспортная блокада, проблемы с импортом большого перечня товаров, включая социально значимые — лекарства, медицинское оборудование, топливо, — блокирование экспорта приднестровских предприятий, экологические, а теперь и таможенные платежи — все это звенья одной цепи", — отметил Красносельский.
Лидер Приднестровья также добавил, что пошлины взимаются не только при импорте, но и при экспорте товаров. По его словам, речь идет о "банальных поборах с приднестровских экономических агентов и потребителей, то есть населения".
"Налицо парадокс: руководство соседнего государства громко декларирует приверженность цивилизованным европейским принципам и при этом грубейшим образом нарушает права и интересы жителей Приднестровья, в их числе и граждан Молдовы, идя вразрез с ранее достигнутыми договоренностями. И все это — на фоне отсутствия должной международной реакции", — заключил Красносельский.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
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В миреМолдавияКишиневВадим Красносельский
 
 
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