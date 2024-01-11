https://ria.ru/20240111/pridnestrove-1920647166.html

Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии

Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии - РИА Новости, 11.01.2024

Глава Приднестровья рассказал о давлении пошлинами со стороны Молдавии

Таможенные пошлины Кишинева усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию там социального кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T06:09

2024-01-11T06:09

2024-01-11T07:07

в мире

молдавия

кишинев

вадим красносельский

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ТИРАСПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости. Таможенные пошлины Кишинева усиливают политику по удушению экономики Приднестровья и провоцированию там социального кризиса, заявил в интервью РИА Новости глава ПМР Вадим Красносельский.Ранее в таможенной службе Молдавии сообщили об отмене льгот для приднестровских компаний при уплате таможенного налога. Соответствующие изменения в налоговом кодексе республики вступили в силу с 1 января."Молдова усиливает политику по удушению приднестровской экономики и провоцированию социального кризиса в Приднестровье. Сохраняющаяся банковско-финансовая и транспортная блокада, проблемы с импортом большого перечня товаров, включая социально значимые — лекарства, медицинское оборудование, топливо, — блокирование экспорта приднестровских предприятий, экологические, а теперь и таможенные платежи — все это звенья одной цепи", — отметил Красносельский.Лидер Приднестровья также добавил, что пошлины взимаются не только при импорте, но и при экспорте товаров. По его словам, речь идет о "банальных поборах с приднестровских экономических агентов и потребителей, то есть населения"."Налицо парадокс: руководство соседнего государства громко декларирует приверженность цивилизованным европейским принципам и при этом грубейшим образом нарушает права и интересы жителей Приднестровья, в их числе и граждан Молдовы, идя вразрез с ранее достигнутыми договоренностями. И все это — на фоне отсутствия должной международной реакции", — заключил Красносельский.Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Кишинев начнет присоединение к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, ПМР стала фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20240108/pridnestrove-1920172953.html

https://ria.ru/20240105/moldaviya-1919852486.html

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в мире, молдавия, кишинев, вадим красносельский