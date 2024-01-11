https://ria.ru/20240111/potoki-1920786202.html

Экс-депутат Рады намекнул на источник оплаты подрыва "Северных потоков"

Экс-депутат Рады намекнул на источник оплаты подрыва "Северных потоков" - РИА Новости, 11.01.2024

Экс-депутат Рады намекнул на источник оплаты подрыва "Северных потоков"

Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что взятку в 6 миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma, где один из руководящих постов занимал сын РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:57

2024-01-11T17:57

2024-01-11T17:57

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верховная рада украины

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады Андрей Деркач заявил, что взятку в 6 миллионов долларов за закрытие дела компании Burisma, где один из руководящих постов занимал сын президента США Джо Байдена Хантер Байден, суд Киева передал украинской разведке, и намекнул, что они пошли на подрыв трубопроводов "Северные потоки". По словам Деркача, в 2020 году украинский суд получил взятку в 6 миллионов долларов за закрытие дела о компании Burismа. "Двадцать первого апреля 2022 года украинский суд передает эти 6 миллионов наличного кэша по согласию с представителями Burisma в распоряжение воинской части Главного разведывательного управления Украины. Здесь есть номер этой части... Через промежуток времени начинают взрываться "Северные потоки", совершаются покушения на (Дарью) Дугину, (Захара) Прилепина, (Владлена) Татарского. Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства, совершают террористические акты за внебюджетный кэш", - заявил экс-депутат в интервью журналистке Симоне Манжанте, опубликованном на ее странице в соцсети Х. В ходе интервью Деркач передал Манжанте ряд документов, в том числе не публиковавшиеся решения украинских судов, заявив, что именно из них о получил озвученную информацию. Как заявлял Деркач при обнародовании записей Байдена-Порошенко, действовавший первый замдиректора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава в течении нескольких лет через свою помощницу передавал посольству США в Киеве данные о ходе расследования шести уголовных дел в отношении компании Burisma, в которых фигурирует Байден и его сын Хантер. Деркач также обнародовал суммы, которые перечислялись представителям Burisma Group, в том числе Хантеру Байдену. По словам Деркача, Burisma выплатила не менее 16,5 миллиона долларов. Депутат утверждал, что "международная коррупция такого масштаба, а также вмешательство в выборы президента США не могли происходить без участия Петра Порошенко". Также Деркач утверждал, что Джо Байден, используя политико-экономические рычаги влияния на украинскую власть и манипулируя вопросом предоставления Украине финансовой помощи, активно содействовал закрытию уголовных дел, связанных с деятельностью экс-министра экологии и собственника Burisma Group Николая Злочевского. По словам депутата, визит Байдена в декабре 2015 года был посвящен решению вопроса отставки Шокина, а предметом давления стал 1 миллиард долларов кредитных гарантий, которые США должны были предоставить Украине. Деркач также заявил, что Джо Байден получил 900 тысяч долларов за лоббистскую деятельность от компании Burisma. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Газета Washington Post со ссылкой на украинские и западные источники сообщала, что спецслужбы Украины за 2022-2023 год спланировали и совершили десятки убийств, среди жертв был военкор Владлен Татарский.

https://ria.ru/20231222/potok-1917577147.html

https://ria.ru/20231214/potoki-1915826277.html

https://ria.ru/20231206/gaz-1913886953.html

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