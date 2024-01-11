Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США
Посольство РФ: отправка российской техники в США станет недружественным шагом
Военнослужащие армии Эквадора. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посольство России в Эквадоре уведомило власти южноамериканской страны, что отправка российской техники в США станет недружественным шагом, сообщил посол в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия 24".
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"До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства (имеется в виду Украина. — Прим. ред.), — и мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом", — сказал дипломат.
Так он прокомментировал заявление президента Эквадора Даниэля Нобоа о готовности до конца января осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США — стоимостью в 200 миллионов долларов.
Как подчеркнул Спринчан, дипломаты следят за развитием ситуации, но напомнил, что военно-техническое сотрудничество — это "достаточно закрытая сфера".
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"Тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении СВО и конфликта на Украине. И отправка этого так называемого "металлолома" — это будет вклад в конфликт на одной стороне", — продолжил посол.
Таким образом, правительство Нобоа нарушит заявленную позицию о нейтралитете и поиске возможностей посредничества между Россией и Украиной, заключил Спринчан.
Эквадорские власти не уточняли, какую именно технику хотят обменять — военную или гражданскую. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла", но передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов.
Местные СМИ год назад писали, что правительство экс-президента Гильермо Лассо рассматривало передачу Украине российской техники, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду, что Кито не будет поставлять вооружение Киеву.