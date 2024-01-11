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Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США - РИА Новости, 11.01.2024
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16:10 11.01.2024 (обновлено: 17:04 11.01.2024)
https://ria.ru/20240111/posolstvo-1920760368.html
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США - РИА Новости, 11.01.2024
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США
Посольство России в Эквадоре уведомило власти южноамериканской страны, что отправка российской техники в США станет недружественным шагом, сообщил посол в Кито... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T16:10
2024-01-11T17:04
в мире
россия
эквадор
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гильермо лассо
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посольство России в Эквадоре уведомило власти южноамериканской страны, что отправка российской техники в США станет недружественным шагом, сообщил посол в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия 24".&quot;До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства (имеется в виду Украина. — Прим. ред.), — и мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом&quot;, — сказал дипломат.Так он прокомментировал заявление президента Эквадора Даниэля Нобоа о готовности до конца января осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США — стоимостью в 200 миллионов долларов.Как подчеркнул Спринчан, дипломаты следят за развитием ситуации, но напомнил, что военно-техническое сотрудничество — это "достаточно закрытая сфера".&quot;Тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении СВО и конфликта на Украине. И отправка этого так называемого &quot;металлолома&quot; — это будет вклад в конфликт на одной стороне&quot;, — продолжил посол.Таким образом, правительство Нобоа нарушит заявленную позицию о нейтралитете и поиске возможностей посредничества между Россией и Украиной, заключил Спринчан.Эквадорские власти не уточняли, какую именно технику хотят обменять — военную или гражданскую. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла", но передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов.Местные СМИ год назад писали, что правительство экс-президента Гильермо Лассо рассматривало передачу Украине российской техники, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду, что Кито не будет поставлять вооружение Киеву.
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в мире, россия, эквадор, сша, украина, гильермо лассо, сергей рябков
В мире, Россия, Эквадор, США, Украина, Гильермо Лассо, Сергей Рябков
Москва предупредила Эквадор о последствиях передачи российской техники США

Посольство РФ: отправка российской техники в США станет недружественным шагом

© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIAВоеннослужащие армии Эквадора
Военнослужащие армии Эквадора - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© AFP 2024 / RODRIGO BUENDIA
Военнослужащие армии Эквадора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Посольство России в Эквадоре уведомило власти южноамериканской страны, что отправка российской техники в США станет недружественным шагом, сообщил посол в Кито Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия 24".
«

"До властей Эквадора довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более что ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства (имеется в виду Украина. — Прим. ред.), — и мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом", — сказал дипломат.

Так он прокомментировал заявление президента Эквадора Даниэля Нобоа о готовности до конца января осуществить обмен старой российской и украинской техники на новую из США — стоимостью в 200 миллионов долларов.
Как подчеркнул Спринчан, дипломаты следят за развитием ситуации, но напомнил, что военно-техническое сотрудничество — это "достаточно закрытая сфера".
«

"Тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении СВО и конфликта на Украине. И отправка этого так называемого "металлолома" — это будет вклад в конфликт на одной стороне", — продолжил посол.

Таким образом, правительство Нобоа нарушит заявленную позицию о нейтралитете и поиске возможностей посредничества между Россией и Украиной, заключил Спринчан.
Эквадорские власти не уточняли, какую именно технику хотят обменять — военную или гражданскую. Известно, что в стране используют советские вертолеты Ми-171Е и ПЗРК "Игла", но передача военной техники третьим странам обычно запрещена условиями контрактов.
Местные СМИ год назад писали, что правительство экс-президента Гильермо Лассо рассматривало передачу Украине российской техники, однако конкретных действий не последовало. В 2023 году замминистра иностранных дел России Сергей Рябков на встрече с послом Эквадора в Москве Хуаном Фернандо Ольгином Флоресом выразил надежду, что Кито не будет поставлять вооружение Киеву.
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В миреРоссияЭквадорСШАУкраинаГильермо ЛассоСергей Рябков
 
 
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