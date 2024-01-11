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Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля

Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля - РИА Новости, 11.01.2024

Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля

Пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T02:15

2024-01-11T02:15

2024-01-11T02:15

общество

россия

рэу имени г. в. плеханова

людмила иванова-швец

безработица

пособие по безработице

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она напомнила, что до последнего времени ежегодная индексация выплат безработным, в отличие от большинства других соцпособий, не проводилась. В законе “О занятости” упомянули лишь размеры в процентах от средней зарплаты и условия начисления этого пособия.Но в новой редакции этого закона, вступившего в силу с 1 января, прописана ежегодная индексация с учетом роста потребительских цен."Но стоит отметить, что пособие по безработице кратковременное в отличие от других социальных выплат. Его цель — поддержка граждан на период поиска работы или прохождения обучения", — предупредила Иванова-Швец.Его назначают максимум на год, а предельная величина — 12792 рубля в месяц, заключила экономист.

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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, людмила иванова-швец, безработица, пособие по безработице