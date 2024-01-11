https://ria.ru/20240111/posobie-1920632811.html
Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля
Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля - РИА Новости, 11.01.2024
Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля
Пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T02:15
2024-01-11T02:15
2024-01-11T02:15
общество
россия
рэу имени г. в. плеханова
людмила иванова-швец
безработица
пособие по безработице
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/60/1527006060_0:81:1893:1146_1920x0_80_0_0_ecbdbda550d55e398ffc83ec11726506.jpg
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно, рассказала в интервью агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.Она напомнила, что до последнего времени ежегодная индексация выплат безработным, в отличие от большинства других соцпособий, не проводилась. В законе “О занятости” упомянули лишь размеры в процентах от средней зарплаты и условия начисления этого пособия.Но в новой редакции этого закона, вступившего в силу с 1 января, прописана ежегодная индексация с учетом роста потребительских цен."Но стоит отметить, что пособие по безработице кратковременное в отличие от других социальных выплат. Его цель — поддержка граждан на период поиска работы или прохождения обучения", — предупредила Иванова-Швец.Его назначают максимум на год, а предельная величина — 12792 рубля в месяц, заключила экономист.
https://ria.ru/20231006/pensiya-1900832865.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152700/60/1527006060_210:0:1893:1262_1920x0_80_0_0_e6d1ca3fd4465578a78dfa934839bf70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, людмила иванова-швец, безработица, пособие по безработице
Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Людмила Иванова-Швец, Безработица, Пособие по безработице
Стало известно, кому государство увеличит выплаты с февраля
Иванова-Швец: пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости.
Пособие по безработице с 1 февраля начнут индексировать ежегодно, рассказала в интервью
агентству “Прайм” доцент кафедры Торгово-промышленной палаты Российской Федерации “Управление человеческими ресурсами” РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она напомнила, что до последнего времени ежегодная индексация выплат безработным, в отличие от большинства других соцпособий, не проводилась. В законе “О занятости” упомянули лишь размеры в процентах от средней зарплаты и условия начисления этого пособия.
Но в новой редакции этого закона, вступившего в силу с 1 января, прописана ежегодная индексация с учетом роста потребительских цен.
"Но стоит отметить, что пособие по безработице кратковременное в отличие от других социальных выплат. Его цель — поддержка граждан на период поиска работы или прохождения обучения", — предупредила Иванова-Швец.
Его назначают максимум на год, а предельная величина — 12792 рубля в месяц, заключила экономист.
Юрист рассказал, как получить пособие от работодателя при выходе на пенсию