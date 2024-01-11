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Жители волгоградской Михайловки собрали носки и одеяла для участников СВО - РИА Новости, 11.01.2024
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17:14 11.01.2024
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Жители волгоградской Михайловки собрали носки и одеяла для участников СВО
Жители волгоградской Михайловки собрали носки и одеяла для участников СВО - РИА Новости, 11.01.2024
Жители волгоградской Михайловки собрали носки и одеяла для участников СВО
Вязаные жилеты и носки, теплые одеяла собрали для участников специальной военной операции жители Михайловки Волгоградской области, сообщает администрация города РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:14
2024-01-11T17:14
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ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Вязаные жилеты и носки, теплые одеяла собрали для участников специальной военной операции жители Михайловки Волгоградской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. "Благодаря неравнодушным жителям нашего города (Михайловки – ред.) и серебряным волонтерам, было собрано: 30 вязаных жилетов, 60 пар теплых носков, 50 пар теплых перчаток и 30 пар рабочих, 12 комплектов термобелья, рыбные консервы", - говорится в сообщении властей. Отмечается, что руководство одной из местных гостиниц для участников СВО передало 35 одеял и столько же комплектов постельного белья. По информации администрации, гуманитарный груз накануне доставлен в хутор Сеничкин, отсюда машина с вещами отправится на передовую.
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волгоградская область
Надежные люди, Волгоградская область

Жители волгоградской Михайловки собрали носки и одеяла для участников СВО

© Фото : пресс-служба администрации города МихайловкаВязаные жилеты, носки и одеяла собрали жители волгоградской Михайловки для участников СВО
Вязаные жилеты, носки и одеяла собрали жители волгоградской Михайловки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Михайловка
Вязаные жилеты, носки и одеяла собрали жители волгоградской Михайловки для участников СВО
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 11 янв – РИА Новости. Вязаные жилеты и носки, теплые одеяла собрали для участников специальной военной операции жители Михайловки Волгоградской области, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
"Благодаря неравнодушным жителям нашего города (Михайловки – ред.) и серебряным волонтерам, было собрано: 30 вязаных жилетов, 60 пар теплых носков, 50 пар теплых перчаток и 30 пар рабочих, 12 комплектов термобелья, рыбные консервы", - говорится в сообщении властей.
Отмечается, что руководство одной из местных гостиниц для участников СВО передало 35 одеял и столько же комплектов постельного белья. По информации администрации, гуманитарный груз накануне доставлен в хутор Сеничкин, отсюда машина с вещами отправится на передовую.
© Фото : пресс-служба администрации города МихайловкаВязаные жилеты, носки и одеяла собрали жители волгоградской Михайловки для участников СВО
Вязаные жилеты, носки и одеяла собрали жители волгоградской Михайловки для участников СВО - РИА Новости, 1920, 11.01.2024
© Фото : пресс-служба администрации города Михайловка
Вязаные жилеты, носки и одеяла собрали жители волгоградской Михайловки для участников СВО
 
Надежные людиВолгоградская область
 
 
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