https://ria.ru/20240111/polsha-1920778180.html
Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Каминьского и его заместителя
Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Каминьского и его заместителя - РИА Новости, 11.01.2024
Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Каминьского и его заместителя
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решил во второй раз запустить процедуру помилования бывшего главы МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя... РИА Новости, 11.01.2024
2024-01-11T17:27
2024-01-11T17:27
2024-01-11T17:46
в мире
польша
анджей дуда
мариуш каминьский
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ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решил во второй раз запустить процедуру помилования бывшего главы МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика."Я решил начать процесс помилования", - сказал он на брифинге после встречи с женами заключенных. "Я хочу, чтобы все прошло в соответствии со всеми нормами конституции", - добавил Дуда.По его словам, свое заявление он отправляет генпрокурору страны, который должен высказать свое мнение. "Таковы процедуры", - указал польский лидер, отметив, что попросил генпрокурора немедленно принять решение об освобождении.При этом Дуда в очередной раз заявил, что его первое решение о помиловании Каминьского и Вонсика, принятое в 2015 году "как по учебнику", имеет законную силу. Однако, как рассказал президент, супруги осужденных пришли к нему просить, чтобы их мужей как можно скорее освободили, особенно принимая во внимание тот факт, что они решили не принимать пищу."Это сложная для меня ситуация как с правовой точки зрения, так и с личной", - указал он, отметив, что Каминьский - его друг и порядочный человек. "Я не сомневаюсь, что они первые с 1989 года политические заключенные", - сказал Дуда.Во вторник Каминьский и Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца, помещены в СИЗО, а потом переведены в две разные тюрьмы. После этого в стране вспыхнула волна протестов, которые организуются их соратниками из оппозиционной партии "Право и справедливость". Мелкие демонстрации проходят как в Варшаве, так и в других городах с требованием освободить бывших чиновников и депутатов. В четверг вечером в центре столицы планируется большой марш в их поддержку.Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика.Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В тюрьме они должны провести по два года.
https://ria.ru/20240111/duda-1920710643.html
https://ria.ru/20240103/polsha-1919586702.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, анджей дуда, мариуш каминьский
В мире, Польша, Анджей Дуда, Мариуш Каминьский
Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Каминьского и его заместителя
Дуда начнет новый процесс помилования экс-главы МВД Каминьского и зама Вонсика
ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решил во второй раз запустить процедуру помилования бывшего главы МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика.
«
"Я решил начать процесс помилования", - сказал он на брифинге после встречи с женами заключенных. "Я хочу, чтобы все прошло в соответствии со всеми нормами конституции", - добавил Дуда.
По его словам, свое заявление он отправляет генпрокурору страны, который должен высказать свое мнение. "Таковы процедуры", - указал польский лидер, отметив, что попросил генпрокурора немедленно принять решение об освобождении.
При этом Дуда в очередной раз заявил, что его первое решение о помиловании Каминьского и Вонсика, принятое в 2015 году "как по учебнику", имеет законную силу. Однако, как рассказал президент, супруги осужденных пришли к нему просить, чтобы их мужей как можно скорее освободили, особенно принимая во внимание тот факт, что они решили не принимать пищу.
"Это сложная для меня ситуация как с правовой точки зрения, так и с личной", - указал он, отметив, что Каминьский - его друг и порядочный человек. "Я не сомневаюсь, что они первые с 1989 года политические заключенные", - сказал Дуда.
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Во вторник Каминьский и Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца, помещены в СИЗО, а потом переведены в две разные тюрьмы. После этого в стране вспыхнула волна протестов, которые организуются их соратниками из оппозиционной партии "Право и справедливость
". Мелкие демонстрации проходят как в Варшаве
, так и в других городах с требованием освободить бывших чиновников и депутатов. В четверг вечером в центре столицы планируется большой марш в их поддержку.
Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика.
Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В тюрьме они должны провести по два года.
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