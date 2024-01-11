https://ria.ru/20240111/polsha-1920778180.html

Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Каминьского и его заместителя

Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Каминьского и его заместителя - РИА Новости, 11.01.2024

Дуда решил вновь помиловать экс-главу МВД Каминьского и его заместителя

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решил во второй раз запустить процедуру помилования бывшего главы МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя... РИА Новости, 11.01.2024

2024-01-11T17:27

2024-01-11T17:27

2024-01-11T17:46

в мире

польша

анджей дуда

мариуш каминьский

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ВАРШАВА, 11 янв - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решил во второй раз запустить процедуру помилования бывшего главы МВД республики Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика."Я решил начать процесс помилования", - сказал он на брифинге после встречи с женами заключенных. "Я хочу, чтобы все прошло в соответствии со всеми нормами конституции", - добавил Дуда.По его словам, свое заявление он отправляет генпрокурору страны, который должен высказать свое мнение. "Таковы процедуры", - указал польский лидер, отметив, что попросил генпрокурора немедленно принять решение об освобождении.При этом Дуда в очередной раз заявил, что его первое решение о помиловании Каминьского и Вонсика, принятое в 2015 году "как по учебнику", имеет законную силу. Однако, как рассказал президент, супруги осужденных пришли к нему просить, чтобы их мужей как можно скорее освободили, особенно принимая во внимание тот факт, что они решили не принимать пищу."Это сложная для меня ситуация как с правовой точки зрения, так и с личной", - указал он, отметив, что Каминьский - его друг и порядочный человек. "Я не сомневаюсь, что они первые с 1989 года политические заключенные", - сказал Дуда.Во вторник Каминьский и Вонсик были задержаны полицией на территории президентского дворца, помещены в СИЗО, а потом переведены в две разные тюрьмы. После этого в стране вспыхнула волна протестов, которые организуются их соратниками из оппозиционной партии "Право и справедливость". Мелкие демонстрации проходят как в Варшаве, так и в других городах с требованием освободить бывших чиновников и депутатов. В четверг вечером в центре столицы планируется большой марш в их поддержку.Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились однопартийцы Каминьского и Вонсика.Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В тюрьме они должны провести по два года.

https://ria.ru/20240111/duda-1920710643.html

https://ria.ru/20240103/polsha-1919586702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, анджей дуда, мариуш каминьский